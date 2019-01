Zuwachs auf dem Bildungscampus

Die Direktorin und ihre Schüler: Schulleiterin Katja Fritzke steht am Freitag vor einem großen Plakat mit den Porträtfotos der Kinder und Jugendlichen, die zurzeit in der Grund- und Oberschule lernen. © Foto: Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Während des Tages der offenen Tür auf dem Bildungscampus Müllrose wird an diesem Sonnabend der neu entstandene Schulergänzungsbau der Grund- und Oberschule übergeben. In den nächsten Jahren benötigt die Schule weitere neue Räume, sagt Schulleiterin Katja Fritzke.

Es ist wirklich schmuck geworden, das neue Gebäude der Grund- und Oberschule auf dem Bildungscampus Müllrose. Schmuck von außen dank der hübsch gestalteten Fassade, vor allem aber schmuck von innen. Denn genutzt werden wird der Schulergänzungsbau, wie er offiziell betitelt wird, natürlich innen. Und die, die sich nach den Winterferien hoffentlich sehr wohl fühlen werden in ihrem neuen Haus, sind die Schüler der vier 1. und 2. Klassen.

Sie werden ein topmodernes Schulhaus beziehen, das mit allem ausgestattet ist, was heutzutage in einem Schulbereich speziell für Grundschüler erwartet werden darf. Das sind zum Beispiel große, helle und freundliche Klassenzimmer mit farbenfrohen, kinderfreundlichen Möbeln. Das ist ein Fahrstuhl (Stichwort Barrierefreiheit). Das sind Kuschelecken in jedem Klassenraum für Schüler, die mal eine Auszeit brauchen. Das sind abschließbare Schränke auf den Fluren. Das sind moderne Sanitäranlagen und eine Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnungssystem, welche stets für gleichbleibende Temperaturen in den Räumen sorgt. Und das ist auch ein Breitband-Internetanschluss für schnelles kabelloses Internet plus ein Klassensatz von 25 Laptops für den Unterricht der Erst- und Zweitklässler.

Vier neue Klassenräume und zwei Horträume bekommt die Schule mit dem Neubau. Und einen Sonderpädagogikraum mit großem Spiegel, einer Kletterwand, Matten, einer Liege und anderem mehr. „Im zweiten Halbjahr bekommen wir eine zweite Sonderpädagogin, spe­ziell für den Primarbereich“, sagt Schulleiterin Katja Fritzke, „sie wird in dem wirklich sehr schön ausgestatteten Raum beste Arbeitsbedingungen vorfinden.“

Die neuen Räume werden in der Grund- und Oberschule dringend gebraucht, erklärt Katja Fritzke. Für den Teilungsunterricht zum Beispiel: Im neuen Haus befindet sich zwischen zwei Klassenräumen jeweils ein Hortraum, der in der Unterrichtszeit als Differenzierungsraum genutzt werden kann. „Bisher hatten wir zwar das Personal für den Förderunterricht, aber nicht die dafür notwendigen Räume.“ Auch der Hort profitiert. „Wir freuen uns sehr über den Neubau“, betont die Schulleiterin, „er hätte aber eigentlich größer werden müssen.“ Die Situation bleibe angespannt. Zum einen fehlten auch weiterhin Klassenräume und Räume für den Teilungsunterricht, den Förderunterricht und die Lerngruppen. Zum anderen brauche die Ganztagsschule auch eine Cafeteria und angemessene Räumlichkeiten für die Schulbibliothek. „Unser Bildungscampus darf und muss also weiter wachsen.“

Um 10 Uhr wird das neue Haus am Sonnabend eröffnet. Interessierte Besucher „sind herzlich eingeladen, sich alles genau anzusehen“, wirbt Katja Fritzke.