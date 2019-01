Darsteller für großen Umzug durch Neuruppin gesucht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Monika Goldschmidt ist schon seit einigen Monaten nicht mehr Leiterin der Neuruppiner Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft (EAN). Doch ein Projekt muss die ehemalige Chefin noch selbst umsetzen: den Fontane-Umzug am 25. Mai. Dafür werden Teilnehmer gesucht.

Die EAN reiht sich mit ihrem Umzug in die Riege der Veranstaltungen ein, die anlässlich des Fontanejahres geplant sind. Dass sie Festumzüge auf die Beine stellen können, haben die Mitarbeiter schon einige Male bewiesen, unter anderem zur 750-Jahr-Feier in Neuruppin. Am 25. Mai ab 14 Uhr soll es nun ganz um den bekanntesten Sohn der Stadt und sein Leben gehen. Die Route für die Karl-Marx-Straße entlang, vom Rheinsberger Tor zum Fontane-Denkmal – vorbei an einigen Wirkungsstätten des Autors, wie EAN-Geschäftsführer Ralf Perschnick betont. Das Geburtshaus, das Alte Gymnasium und schließlich das Denkmal selbst. Seit 2017 steckt die EAN in den Vorbereitungen für den Umzug. Kostüme, Requisiten und Dekoration sind vorhanden. „Und jetzt suchen wir Darsteller“, so Perschnick. Die Suche nach Bildpaten läuft bereits auf Hochtouren. Vereine sind angeschrieben worden, mit Schulen haben Vertreter der EAN ebenfalls schon gesprochen. „Aber wir brauchen auch Privatpersonen, weitere Vereine und Unternehmen“, so der Geschäftsführer.

Das Konzept für den zirka anderthalbstündigen Umzug stammt aus der Feder von Monika Goldschmidt. Sie rechnet damit, dass rund 800 Menschen benötigt werden, um die verschiedenen Stationen aus dem Leben Fontanes zu zeigen. „Dafür haben wir die Kostüme“, sagt sie. „Aber wir suchen auch noch bewegliche Teile – von der Schubkarre über das Fahrrad bis hin zur Kutsche.“ Ein Teilnehmer steht indes schon fest: Der Historische Verein wird sich, wie 2006 zur 750-Jahr-Feier, beteiligen. „Das war ein Riesen-Erfolg“, erinnert sich Vereinsmitglied Peter Pusch. Damals hätten rund 4 000 Teilnehmer die Historie der Stadt für 20 000 bis 30 000 Zuschauer greifbar gemacht. „Besser kann man Geschichte nicht vermitteln“, ist Pusch überzeugt. „Die Neuruppiner haben ihre eigene Geschichte gefeiert, jetzt sollen sie ihren Fontane feiern.“ Der Historische Verein habe darüber hinaus eine spezielle Verbindung zum Schriftsteller: Die Erstgründung des Zusammenschlusses fand 1881 statt. Theodor Fontane hatte damals eine Ehrenmitgliedschaft.

Zwar werden sehr viel weniger Teilnehmer beim Umzug am 25. Mai 2019 als noch 2006 dabei sein. Weniger ehrgeizig sind die Pläne von Monika Goldschmidt und ihren Mitstreitern nicht. Die verschiedenen Bilder sollen die Lebensstationen des Schriftstellers genau nachbilden. Ein Schild samt Titel soll den Zuschauern ermöglichen, sich jeweils zu orientieren, in welchem Jahr er sich gerade bewegt. Begonnen wird damit zu zeigen, wie das Leben Anfang des 19. Jahrhunderts war. Altes, längst verschwundenes Handwerk spielt eine Rolle, vom Lumpensammler bis hin zur Wäscherin. Das Wohnen in der Zeit des Biedermeiers soll ebenfalls thematisiert werden. „Wie war das Schulsystem? Was waren traditionelle Bräuche? Das wird eine Rolle spielen“, so Goldschmidt. Die Kitas in der Stadt sollen auch eingebunden werden, wenn gezeigt wird, welche Spiele die Kinder vor 200 Jahren gespielt haben, wenn sie denn nicht arbeiten mussten.

„Wir lassen Fontane auch einschulen“, verrät die Organisatorin. Ihr schweben Mädchen mit Zöpfen und Lausbuben mit Schiebermützen vor. Auch dafür werden Darsteller gebraucht. Die Ausbildung Fontanes zum Apotheker wird ebenso ein Bild sein wie die Freizeitgestaltung zu jener Zeit und wie der bekannte Sohn Neuruppins zum Schriftsteller wurde. Seine Hochzeit, seine Romanfiguren, seine Reisen, große Erfindungen aus seiner Zeit: All das kann sich Monika Goldschmidt vorstellen, wenn genug Freiwillige zusammenkommen. „Und wir brauchen natürlich auch ein paar Fontanes in unterschiedlichem Alter“, ergänzte Ralf Perschnick.