Kreis baut Seniorenheim in Eisenhüttenstadt

Olaf Gardt

Beeskow/Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree plant über die kreiseigene Seniorenheim-Gmbh die Errichtung eines Alten- und Pflegeheimes der „5. Generation“ in Eisenhüttenstadt. Ein endgültiger Beschluss dazu soll im Kreistag am 13. Februar fallen. Ziel ist es, in der Stadt ebenso wie in Beeskow und Fürstenwalde auch künftig ein Seniorenheim in kommunaler Trägerschaft vorzuhalten. Das derzeit von der Stadt über eine eigene Gesellschaft betriebene Haus ist nicht zukunftsfähig.

Geplant wird für Eisenhüttenstadt ein so genanntes Quartierhaus in zentraler Lage mit 72 Plätzen in der stationären Pflege. Dafür rechnet der Kreis mit Bau- und Einrichtungskosten von gut zehn Millionen Euro. Vor allem wegen der Finanzierung wird das Projekt nun in verschiedenen Kreistagsgremien diskutiert. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Kreis einen Zuschuss von 4,8 Millionen Euro leisten muss, um für die Restsumme Darlehen von der Investitionsbank des Landes zu erhalten. Da es für den Bau von kommunalen Seniorenheimen keine speziellen Förderprogramme gebe, sei es eher unwahrscheinlich, dass der Kreis mit anderweitigen Zuschüssen rechnen könne, heißt es aus der Ver-waltung.

Würde man die Refinanzierung des gesamten Vorhabens über die Mieten anstreben, käme das Haus für Menschen mit niedrigem Einkommen nicht mehr in Frage. Das soll unbedingt vermieden werden. In der Verwaltung geht man davon aus, dass es künftig eher mehr Senioren mit geringem Einkommen geben wird, weil viele Menschen nach dem Zusammenbruch der DDR zum Teil für mehrere Jahre ohne Arbeit waren und deshalb auch nur eine geringere Rente erhalten.

Neben den 72 Pflegeplätzen sollen mit dem Neubauprojekt zudem 25 Zweiraumwohnungen errichtet werden, deren Mietern das Angebot einer 24-Stunden-Pflege zur Verfügung steht. Für die Wohnungen rechnet der Kreis mit Baukosten in Höhe von 4 Millionen Euro. Die Refinanzierung soll durch Kaltmieten, die zwischen 500 und 600 Euro liegen, erreicht werden. Hinzu kämen Betriebskosten von rund 100 Euro pro Monat für die Mieter.

Gesichert werden soll über vertragliche Vereinbarungen zudem, dass die derzeitigen Bewohner des städtischen Heimes auch einen Platz in dem Neubau erhalten. Auch für das personal will man Übergangslösungen finden. Eine Übernahme der städtischen Gesellschaft selbst hat der Kreis abgelehnt. Die Stadt Eisenhüttenstadt selbst sieht sich derzeit nicht in der Lage, den Neubau eines Seniorenheims zu finanzieren.

Der Sozialausschuss des Kreistages hat sich in dieser Woche einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Jetzt kommt es noch in den Finanz- und anschließend in den Kreisausschuss.