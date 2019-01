Słubfurt feiert 20. Geburtstag

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Zum 20. Jubiläum hat der Verein Słubfurt für Montag ein Programm in Frankfurt und im Słubicer Smok vorbereitet. Gründer Michael Kurzwelly blickt zurück und kündigt an, dass er einen Nachfolger sucht.

Anfangs hätten sich einige empört: „Was fällt dem ein? Der kann nicht einfach eine neue Stadt gründen.“ Doch Słubfurt von Vornherein als Kunstprojekt darzustellen, wollte Michael Kurzwelly nie. Menschen sollten in erster Linie etwas zusammen machen. Und so trafen sich durch in der MOZ und der Gazeta Lubuska veröffentlichte Rezepte im Mai 2000 fast 20 Gastgeberfamilien mit Interessierten der jeweils anderen Seite der Oder und bekochten diese.

„Ich hatte damals nicht im Kopf, dass das 20 Jahre dauern wird“, sagt Kurzwelly heute. Montag feiert der Verein Słubfurt Jubiläum. Und will auch weiterhin Menschen einladen, aktiv zu werden. „Auf einer Seite ist das ein Kunstprojekt, aber auch mehr“, sagt der Vereinsgründer. „Bei Słubfurt hat man den Raum, etwas auszuprobieren.“

Wenn er auf die vergangenen 20 Jahre zurückblickt, ist er stolz. Er erzählt vom Tierstimmencasting, nach dem auf der Stadtbrücke zu jeder vollen Stunde der Sieger-Hahnenschrei zu hören war. Vom allerersten Projekt 1999 mit Kunstinstallationen in privaten Słubicer und Frankfurter Wohnungen, damals noch für den Kunstverein durchgeführt. Oder vom Radio Słubfurt, das 2012 entstand und seit kurzem ein eigener Verein ist.

Der Brückenplatz ist ein Słubfurt-Projekt von vielen. Zunächst an der Slubicer Straße gelegen, musste er 2015 umziehen und befindet sich seither in der Turnhalle der früheren Grundschule Mitte, mit dem Namenszusatz „2.0“. Viele weitere Vereine gehören mittlerweile dazu, organisieren zum Teil eigene Veranstaltungen. „Der Brückenplatz funktioniert nur deshalb, weil er eingebettet ist in ein Netzwerk“, sagt Kurzwelly.

Aufgrund der Hotelbauvorhaben auf dem Areal muss der Platz wieder umziehen. Bis November sei noch „Galgenfrist“. Die ehemalige Packstation der Post steht als ein neuer Sitz zur Debatte. Vom Land gab es für den Platz kürzlich die Förderzusage für die nächsten drei Jahre: 25 000 Euro pro Jahr. Außerdem 6000 Euro jährlich von der Stadt. Ein festes Budget hat Słubfurt nicht, erklärt Kurzwelly. Der Verein entwickle sich von Projekt zu Projekt. Wie diese Entwicklung in den kommenden 20 Jahren aussieht, weiß er nicht. „Ich habe durchaus das Ziel, mich selbst überflüssig zu machen“, sagt er.

Sein Nachfolger sollte möglichst auch freischaffend und mit Elan dabei sein. Illusionen macht sich der 55-Jährige aber nicht. „Es kann passieren, dass es Słubfurt irgendwann nicht mehr gibt.“ Fragen, die er sich heute stellt, sind: Was bedeuten 20 Jahre Słubfurt? Hat der Verein Anteil daran, dass Frankfurt und Słubice europäische Doppelstadt wurden – oder wäre das sowieso passiert? Vergeblich sei jedenfalls nichts gewesen: An kaum einer Stelle in der Innenstadt gebe es noch Freiraum, sagt er. Wenn etwas passiere, dann für den Tourismus. Deshalb sollten sich Bürger aktiv einbringen, und zwar „durchaus auch aufmüpfig“.

Stadtführung Mo, 14 Uhr, vor Kaufland; Ende 17 Uhr, Smok, ul. 1 Maja 1, Buffet u. Präsentation; 18:30 Uhr Dokumentarfilm „Czarnobóg“ über Nationalisten in der Ukraine