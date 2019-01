Berliner Luft in evangelischen Gemeinden

Klaus Meynersen

Falkensee Es gab personelle Verstärkung für die evangelischen Gemeinden Falkenhagen und Seegefeld: Pfarrerin Elisa Sgraja gestaltet nun das kirchliche Leben Falkensees an der Seite von Pfarrer Olaf Schmidt und Pfarrerin Gisela Dittmer mit. Die Neue ist eine echte Berliner Pflanze: geboren und aufgewachsen in der Hauptstadt, Theologiestudium an der Humbold-Universität, Vikariat in der Wilmersdorfer Lindengemeinde, beide Examen, Ordination in Berlin. „Ich freue mich sehr darauf, sie alle kennenzulernen, mit ihnen in Kontakt zu kommen und mit ihnen Gott und dem Leben nachzuspüren“, sagte die frisch gebackene Pfarrerin in Falkensee.

Es gebe viele Gelegenheiten für Gespräche, „auch mal zwischen Tür und Angel“. Ihren ersten Gottesdienst hielt die Neue bereits am ersten Sonntag im begonnenen Jahr gemeinsam mit Gisela Dittmer in Seegefeld. Tags darauf stellte sie sich dem Gemeindekirchenrat vor.

Offiziell führt der Vorsitzende der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee, Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt, die Pfarrerin im Entsendedienst Elisa Sgraja am Sonntag, 27. Januar, um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Falkenhagener Kirche in das in beiden Gemeinden ausgeübte Amt ein.