Technik bekommt trockenes Plätzchen

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Mit kräftigen und zielgenau gesetzten Hammerschlägen hat Bauhofleiter Norman Elsner am Freitag beim Richtfest für die neue Kaltlagerhalle den traditionellen Nagel im Dachbalken versenkt. Die Investition schlägt im Grünheider Haushalt mit rund 530 000 Euro zu Buche.

Die Zufriedenheit über den Baufortschritt stand den Handwerkern, Planern, Bauhof- und Rathausmitarbeitern ins Gesicht geschrieben. Zwar wurde auf die übliche Krone verzichtet – „sie müsste ja nächste Woche gleich wieder weichen“, sagte Bauamtsmitarbeiter Marco Baur – , der obligatorische Nagel im Gebälk, ein paar würdigende Worte und das erst geleerte und dann zerschellte Glas Sekt sollten aber nicht fehlen. Bei frostigen Temperaturen, jedoch unter strahlend blauem Himmel, ernteten Dachdeckermeister Alexander Sell und Bauhofleiter Norman Elsner am Ende der Zeremonie den gebührenden Beifall, bevor es zum Richtfest-Mahl nebst kleinem Umtrunk ins benachbarte, warme Feuerwehrgebäude ging.

Bürgermeister Arne Christiani rief bei seiner kurzen Ansprache in Erinnerung, dass das Vorhaben Grünheide bereits seit fünf Jahren beschäftigt. Das, was jetzt an der Straße Am Schlangenluch entsteht, erfreue die Bauhofmitarbeiter. „Und die Kämmerin, denn die Kosten bleiben im Rahmen“, sagte Christiani. Dass das Projekt so lange brauchte, schrieb er zahlreichen Nach- und Umplanungen zu.

Zu den wesentlichen Vorarbeiten für das neue Gebäude zählt das Bauhof-Konzept, das dessen Leiter Norman Elsner verfasst hat. Darin wurde nicht nur der Status quo beschrieben, sondern vor allem auch die Umstände, die verändert werden sollten. Mit Blick auf die Halle waren das Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge nebst Zubehör, die bisher teils ungeschützt der Witterung ausgesetzt waren, und eine bessere Systematik im Lager. Aufgrund begrenzten Stauraums liegt jetzt nicht immer zusammen, was zusammen gehört. „Künftig werden die Schilder bei den Pfählen aufbewahrt, wir haben dann einen besseren Überblick und müssen nicht hin und her laufen, um alles zusammenzutragen“, nennt Elsner ein einfaches Beispiel. Insofern verbessern sich nicht nur die Bedingungen für die Technik, sondern auch für die Mitarbeiter. Zum Projekt gehört neben den beiden Garagen und dem Lager im Haus noch die Befestigung des Hofbodens und ein Lkw-Waschplatz einschließlich Ölabscheider davor.

Die Halle wird von Firmen aus der Region, aus Reichenwalde und Schöneiche zum Beispiel, errichtet. Sie ist 25,5 Meter lang, 10 Meter tief und hat eine Traufhöhe von 6,5 Metern. Nach Auskunft von Marco Baur haben die beiden Garagen eine Grundfläche von rund 77 und das Lager von knapp 82 Quadratmetern. Dass der Komplex jetzt in Massivbauweise mit Pultdach und Trapezblecheindeckung errichtet wird, hat sich erst im Laufe der Planung ergeben. Ursprünglich war eine Stahlkonstruktion im Gespräch. „Die wäre teurer geworden“, sagt Baur. Die Fertigstellung ist für Ende Mai, Anfang Juni geplant.