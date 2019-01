Der Große Kurfürst war seekrank

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Während sich landauf, landab alles um den 200. Geburtstag von Theodor Fontane dreht, wird im Schlossmuseum schon das nächste Jubiläum vorbereitet. 2020 steht der 400. Geburtstag von Friedrich Wilhelm von Brandenburg an, dem Gemahl von Kurfürstin Louise Henriette.

Nein, so ganz kommt auch Oranienburg an Fontane nicht vorbei. Schließlich beschrieb der Autor die Havelstadt und ihr Schloss auch in seinen Wanderungen, wenn auch nicht gerade euphorisch. Denn, so hielt Fontane 1861 enttäuscht fest, nichts sei mehr so wie zu Zeiten von Louise Henriette, nicht das Schloss, nicht die Kirche und auch nicht das Waisenhaus. „So findet sich an Ort und Stelle nichts mehr, was sich mit Bestimmtheit auf die Zeit der Oranierin zurückführen ließe“, schrieb Fontane. Das Schloss war damals längst von den Hohenzollern verkauft, ein Feuer während der Nutzung als „Chemische Produkte-Fabrik“ hatte wichtige Teile zerstört, 1861 befanden sich die nüchternen Räume des Lehrerseminars im Gebäude.

Nun kommt Fontane doch noch ins Schloss, nämlich mit dem „Theater im Schloss“. Unter dem Titel „Gerade dadurch sind sie mir lieb“ beschreibt Christine von Brühl am 10. Mai die Frauen in Fontanes Leben und Werk. Am 18. Mai spielen Christine Schmidt-Schaller und Frieder Kranz Szenen aus „Frau Jenny Treibel“. Zur szenischen Lesung am 22. Juni mit der Schauspielerin Christel Leuer wird „Schach von Wuthenow“ gespielt. Effi Briest wird am 20. September zu erleben sein. Christine und Andreas Schmidt-Schaller lesen am 26. Oktober die kleine Kriminalgeschichte „Unterm Birnbaum“. Am 16. November liest Thomas Thieme aus „Der Stechlin“. Petra Schmidt-Schaller feiert am 7. Dezember „Weihnachten mit Fontane“.

Und bereits im Februar 2020 steht dann der 400. Geburtstag von Friedrich Wilhelm an. „Wir planen dazu einige Veranstaltungen, auch in Zusammenarbeit mit dem Schloss Caputh“, sagt Kastellanin Berit Gloede. Das barocke Schloss Caputh hatte Friedrich Wilhelm seiner zweiten Ehefrau Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zum Geschenk gemacht. Wie also wäre es, wenn der Nachbau der Staatsyacht „Sehnsucht“ von Oranienburg über die Havel nach Caputh führe? Tatsächlich war der Kurfürst der Auftraggeber für den Bau der Yacht und außerdem Gründer der Kurbrandenburgischen Marine. Er hatte die Festungen Groß Friedrichsburg und Arguin in Guinea gebaut und den Sklavenhandel und spätere Kolonien begründet. „Dabei soll der Kurfürst seekrank gewesen sein“, sagt Berit Gloede.

Eine neue Biografie des Historikers Jürgen Luh von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten soll pünktlich zum Jubiläum zu neuen Erkenntnissen über den Kurfürst führen, der in Oranienburg vor allem als Gatte der großen Wohltäterin Louise Henriette Anerkennung genießt. „Vielleicht ist das Bild von ihm nicht ganz so positiv, wie wir es heute gern zeichnen“, sagt Berit Gloede. Mit verschiedenen Veranstaltungen in beiden Schlössern werden die Besucher wohl zu neuen Erkenntnissen gelangen können. Das Schloss Oranienburg, das der Kurfürst seiner ersten Gemahlin vermacht hatte, zeigt zumindest einige Originale aus der Zeit des Kurfürstenpaares, darunter ein Porträt des niederländischen Malers Gerrit van Honthorst und natürlich die großformatige „Allegorie auf die Gründung Oranienburgs“, die im Orangesaal des Schlosses zu bewundern ist.