225 Wohnungen im Bauhausstil

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Für ein neues Wohngebiet an der Zepernicker Chaussee/Lenastraße ist am Freitag der symbolische erste Spatenstich vollzogen worden. In dem Viertel mit dem Namen „Waldquartier Friedenstal“ entstehen bis Ende 2020 die ersten 225 Wohnungen.

Der symbolische Spatenstich am Freitag läutet Phase eins des Projektes ein. Auf vier Baufeldern im nördlichen Teil des neuen Wohngebietes in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Bernau-Friedenstal werden zwei- bis viergeschossige Bauten „im lichtdurchfluteten Bauhausstil“ mit rund 225 Mietwohnungen entstehen. Sie sollen größtenteils barrierefrei und behindertengerecht zugänglich sein, „entsprechen einem bedarfsorientierten Nutzungsmix und eignen sich sowohl für Single-Haushalte als auch für Familien mit Kindern“, heißt es in einer Pressemitteilung von Projektentwickler ehret+klein, ein inhabergeführtes Unternehmen aus Starnberg (Bayern). „Ob zwei- oder viergeschossiges Haus - jedes ist mit einem Fahrstuhl ausgestattet. Die Wohnungen haben gehobenen Standard“, weiß der Bernauer Versicherungsmakler Torsten Rexin, der den Bauherren bei der Vermarktung des „Waldquartiers Friedenstal“ unterstützt. Der Mietpreis werde „um die zehn Euro je Quadratmeter“ (kalt) liegen.

Seit 2007 sei an dem Vorhaben in Bernau gearbeitet worden, sagt Michael Ehret, Mitinhaber und Geschäftsführer von ehret+klein. „Es ist ein tolles und spannendes Projekt so nahe an der S-Bahn“, findet er. Seine Vision: Einerseits sollen die Bewohner des neuen Viertels alle Vorzüge des Stadtlebens genießen können, andererseits ein „grünes Umfeld haben. „Wir werden uns darum bemühen, dass das gesamte Gebiet möglichst autofrei wird“, kündigt Ehret an.

Das ist auch Bürgermeister André Stahl (Linke) sehr recht. Dieses Projekt stehe symbolhaft für das, was die Stadt wolle, sagt der Rathaus-Chef. Vor dem Zweiten Weltkrieg befand sich auf dem Areal eine Nervenheilanstalt, nach 1945 wurde es von den sowjetischen Streitkräften genutzt - bis zu deren Abzug Anfang der 1990-er Jahre. Danach verwilderte das Gelände, das Offizierskasino und weitere Gebäude zerfielen zu Ruinen. Mit der Bebauung der Fläche werde nun ein städtebaulicher Missstand beseitigt, lobt André Stahl. „Und natürlich hoffen wir auf wenig Individualverkehr“, sagt er. Dazu werde die Stadt das ihre tun. So soll die Einmündung in die Lenastraße als Verkehrsknotenpunkt neu gestaltet und an der Zepernicker Chaussee durchgehend und straßenbegleitend ein Geh- und Radweg gebaut werden. Darüber hinaus werde es eine „deutlich stärkere Anbindung“ der Stadtbuslinien an den Bahnhof Friedenstal geben, erklärt Bernaus Bürgermeister.

Wenn die erste Projektphase Ende 2020 beendet ist, ausgeführt wird der Bau der 225 Wohnungen von der Implenia Hochbau GmbH aus Leipzig (Sachsen), beginnt sogleich Projektphase zwei. Sie sieht den Bau von weiteren (Eigentums-) Wohnungen in Kombination mit Einzelhandel, Gewerbe und einem Parkhaus vor. Geplant und realisiert werden diese von ehret+klein gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis.