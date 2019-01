Fontanehaus unter neuer Regie

Mit Frack und Zylinder: „Klein Fontane“, Luca Schröder-Kolew, wirbt für das Fontanehaus in Schiffmühle. Es soll nicht nur geschichtsbewusste Touristen anlocken, sondern auch Familien mit Kindern. Deshalb soll ein Spielplatz am Haus gebaut werden. © Foto: Michael Anker

Michael Anker

Bad Freienwalde Die Entscheidung fiel schnell und aus vollem Herzen. Der Vortrag von Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, hat die Abgeordneten im Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport von der Nachhaltigkeit des Vorhabens überzeugt.

Im Mai dieses Jahres soll das Haus mit einer völlig neu konzipierten Ausstellung wiedereröffnet werden. Der Ausschuss sprach sich zudem für die Finanzierung eines Kinderspielplatzes am Fontanehaus aus.

Ab 30. März und bis zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes am 30. Dezember 2019 wird es im Land Brandenburg ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm unter dem Titel „fontane.200“ geben. Das Themenjahr wird von „Kulturland Brandenburg“ mit über 40 Projektpartnern und einer bundesweit reichenden Marketingkampagne gestaltet. Ilka Krüger will diesen Schwung ausnutzen, um die Stadt landesweit in den touristischen Fokus zu rücken. Die Kampagne werde vom Land getragen und ist für die Stadt gratis. „Als Kernpunkt, um überregional in die Werbung zu kommen, bietet sich im Wesentlichen das Fontanehaus an. Es ist einer der wenigen erhaltenen authentischen Orte der Fontanes. Hätte Fontanes Vater Louis Henri nicht in Schiffmühle gelebt, Theodor wäre wohl nicht nach Freienwalde gereist. So aber besuchte er den Ort mehrmals und setzte ihm ein Denkmal in der Weltliteratur“, sagt die Tourismuschefin in einem sehr emotionalen Vortrag über die nachhaltige Entwicklung des Fontanehauses in Schiffmühle.

Die Tourismus GmbH soll zum 1. Februar 2019 das Fontanehaus übertragen bekommen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Objekt auch über das Jubiläumsjahr hinaus nachhaltig touristisch zu beleben. Bürger der Stadt und Tagestouristen sollen dort mit einem Erlebnisort angezogen werden. Das Haus wird mit 33 000 Euro seitens der Stadt und einer Förderung in gleicher Höhe durch die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH neu aufgestellt. Zudem stellt die Bad Freienwalder Wirtschaftsgemeinschaft einen Pavillon auf, in dem kleinere Events im Freien stattfinden könnten. Der VFBQ wird in Abstimmung mit der Tourismus GmbH die saisonalen Öffnungszeiten sichern.

Zentraler Raum des Fontanehauses wird die „gute Stube“. Dieser, der repräsentativste Raum des Hauses, ist dem Leben Louis Henris in Schiffmühle gewidmet. Angesichts der beengten Verhältnisse soll die Ausstellung sparsam möbliert sein und stattdessen mit wandfesten Einrichtungen, Zitaten und Schattenrissen ein lebendiges Bild vermitteln. Gleichzeitig bietet sich dieser Raum für kleinere Veranstaltungen an. Mit historischen Geräten soll eine Küche eingerichtet werden, in der an das Wirken von Louise Papke, der Haushälterin von Louis Henri, erinnert wird. „Dort bietet sich auch die Chance, regionale Produkte, Fontane-Devotionalien und an den Apothekerberuf der Fontanes angelehnte Gesundheitsprodukte wie Tees, Naturheilkräuter und andere Naturprodukte anzubieten“, schwärmt Ilka Krüger.

Um auch Familien mit Kindern einen Anziehungspunk zu bieten, ist ein thematischer Spielplatz neben dem Haus geplant. „Wasser ist dort das Kernelement, denn eine Pumpe und ein Brunnen gehören zu jedem alten Bauernhaus. Das Modell einer ,Schiffmühle’ bietet einen Lernfaktor mit starkem Ortsbezug. Dieses Angebot kann Antrieb für kleine Familien sein, wiederzukommen.

Außerdem gewinnt Schiffmühle einen bisher fehlenden Kinderspielplatz“, versucht Ilka Krüger die Abgeordneten zu überzeugen. Steffi Ross (Linke) will nicht, dass an falscher Stelle gespart wird. Sie findet es gut, dass auch den Kindern des Ortsteils etwas zugute kommt. Eine Meinung die der Ausschussvorsitzende Marco Büchel (Linke) teilt. Auch Hanno Hemm (CDU) sagte: „Die Kinder entscheiden häufig darüber wo die Familie am Wochenende hingeht.“ Petra Lunow (Insel) sicherte zudem die Unterstützung der Vereine zu.