Den Wunschbaum vor der Tür

© Foto: In die Erde gebracht. Mit eine wenig Hege und Pflege werden die Neuanpflanzungen zu kräftigen Bäumen heran wachsen. Foto: B. Kraemer

In die Erde gebracht. Mit ein wenig Hege und Pflege werden die Neuanpflanzungen zu kräftigen, gesunden Bäumen heranwachsen. © Foto: In die Erde gebracht. Mit eine wenig Hege und Pflege werden die Neuanpflanzungen zu kräftigen Bäumen heran wachsen. Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Fredersdorf Im Herbst 2016 keimte in Bad Belzigs Ortsteil Fredersdorf die Idee, das in die Jahre gekommene Begleitgrün an der Hauptstraße durch Neuanpflanzungen zu ersetzen. Die dort vor rund 40 Jahren gepflanzten Zierkirschen und Ebereschen waren morsch und teilweise nicht mehr standsicher.

In Absprache mit dem Ortsbeirat und der Stadtverwaltung gründeten Steffen Block, Christian Hartung und Steffen Bergener damals eine Arbeitsgruppe, die sich der Sache federführend annahmen. Noch vor Jahresfrist konnten das Projekt erfolgreich beendet werden.

Seitdem säumen insgesamt 23 Apfel-, drei Birnen- und zwei Pflaumenbäume sowie eine Esskastanie die Fredersdorfer Hauptstraße. Für die Neuanpflanzung waren zuvor 13 stark geschädigte Bäume - fünf Ebereschen, sieben Zierkirschen und eine Fichte - mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde gerodet worden.

Bei der Neuanpflanzung haben sich die Fredersdorfer bewusst für alte Sorten entschieden. Sorten, für die sich wahrscheinlich auch die Altvorderen der heutigen Dorfbewohner entschieden hätten. Steffen Block erzählt in diesem Zusammenhang von der Fotogalerie im Dorfgemeinschaftshaus, in der Bilder aus Familienalben offenbaren, dass bis in die 1970er Jahre Obstgehölze vor den Häusern standen und von Erzählungen der älteren Dorfbewohner, die die Obstlieferanten entlang der Dorfstraße noch aus Kindertagen kannten.

Als solche sollen auch die neu angepflanzten und gesunden Bäume wieder dienen. Wenn es soweit ist, werden die Fredersdorfer jedoch nicht nur Grafsteiner und Boskop Äpfel ernten, sondern mit den Früchten vom Kaiser Wilhelm und Prinz Albrecht von Preußen Apfelbaum auch majestätisches Obst.

Vor der Neuanpflanzung suchte die dreiköpfige, engagierte Arbeitsgruppe das Gespräch mit den Anwohnern. Um zu erfragen, wer sich vom alten Gehölz vor dem Haus trennen möchte und wer Interesse an jungen Obstbäumen hat. Wer sich für die Neuanpflanzung aussprach, konnte aus einer eigens dafür zusammengestellten Liste Gehölze auswählen. Diese war in Zusammenarbeit mit einer Baumschule erarbeitet worden, die sich auf alte Obstsorten spezialisiert hat und die Bestellung dann auch lieferte. „So hat jeder seinen Wunschbaum vor die Tür bekommen“, so Steffen Block weiter.

Eingereiht steht die Esskastanie, die von der „Stiftung Baum“ zum „Baum des Jahres 2018“ gekürt worden war. Über deren Früchte, die auch Maronen genannt werden, schrieb der Botaniker Jacques Daléchamps in der Mitte des 16. Jahrhunderts: „Die Kastanie ist das Dessert für die Tafel der Reichen sowie das Fleisch für die Armen.“ Für große Teile der Bevölkerung, vor allem in den kargen Bergregionen Südeuropas, war die Esskastanie bis in das 19. Jahrhundert hinein Hauptnahrungsmittel. Hierzulande ist Castanea sativa, so die lateinische Bezeichnung der Art, jedoch selten zu finden. Dabei gilt sie ein heißer Kandidat für heiße Zeiten, der mit den sich ändernden Klimaverhältnissen gut zurechtkommt.

Die Kosten für die Bäume inklusive des Befestigungsmaterials in Form von Pfählen und Gurten bezifferte Marco Grambow vom städtischen Bauamt auf insgesamt 1.300 Euro. Den Löwenanteil von 925 Euro übernahm die Stadt Bad Belzig. Fünf Bäume im Wert von 225 Euro sponserte wiederum der Naturparkverein Hoher Fläming e.V. aus Anlass des 25-Jährigen Jubiläums des Naturparks. Finanzielle Unterstützung erfuhr das Fredersdorfer Baumpflanzprojekt zudem durch Ortsvorsteher Bodo Sternberg und den Bad Belziger Stadtverordneten Ingo Kampf.