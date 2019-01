Transporter gerät in Gegenverkehr

Uwe Spranger

Müncheberg (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 zwischen Jahnsfelde und Müncheberg (Märkisch-Oderland) sind am Sonnabendabend zwei Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben war gegen 17.20 Uhr ein Kleintransporter Mercedes Vito, der in Richtung Müncheberg unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda zusammengestoßen.

Die 48-jährige Skoda-Fahrerin verstarb an der Unfallstelle, ihr 55-jähriger Beifahrer wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er verstarb dort später ebenfalls an seinen Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis kurz nach 22 Uhr komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei untersucht nun den Unfallhergang.