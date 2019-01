Der Kampf gegen Windräder geht weiter

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Kampf gegen die Errichtung von Windrädern im Schlaubetal wird auch in diesem Jahr unvermindert fortgesetzt werden. Das wurde auf dem Neujahrsempfang der Stadt Müllrose am vergangenen Wochenende mehrfach bekräftigt. So betonte der Schlaubetaler Amtsdirektor Matthias Vogel in seiner kurzen Ansprache: „Uns vereint der Kampf gegen die Windkraft!“

Auch der Landtagsabgeordnete Andreas Gliese (CDU), erklärter Windkraftgegner, ging in seinem Grußwort auf das Thema ein. „Ich bedanke mich heute ausdrücklich beim Amtsdirektor dafür, dass er so viel Kraft aufwendet, damit der Windpark in Mixdorf verhindert wird“, erklärte er unter zustimmendem Applaus. „Wir im Osten haben ohnehin schon den größten Anteil an Erneuerbarer Energie. Und als Dank dafür haben wir hier auch die höchsten Strompreise – das muss man sich immer wieder vor Augen halten!“

Das Amt Schlaubetal geht juristisch gegen den Teilregionalplan, in dem die Eignungsgebiete für Windkraft festgelegt sind, vor. Es hatte im Herbst 2018 eine Normenkontrollklage gegen den Plan eingereicht.(gro)