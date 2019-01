Wolfgang Balzer

Paretz Theodor Fontane bereiste und beschrieb bekanntlich die Mark, so auch Dorf und Schloss Paretz. Später schrieb er „ In … Paretz, das bei Freunden und Eingeweihten alsbald den schönen Namen `Schloss Still-im-Land´ empfing, erblühten dem Königspaare Tage glücklichsten Familienlebens“. Aber wie reiste er im 19. Jahrhundert nach Paretz, was sah man hier zu seinen und zu Königin Luises Zeiten? Unter dem Motto „Ein Hut, ein Stock, ein Pferd“ oder mit Theodor Fontane auf Reisen ist am 27. Januar von 11 bis 16 Uhr im Schloss ein Familienprogramm für Kinder ab sieben Jahren zu erleben.

Mit Dietrich Richter, Diplom-Restaurator und kreativer Kopf der Kinderakademie, können die Kinder Reiseutensilien aus weißem Karton herstellen und damit Mitglied einer Künstlergruppe für eine kleine Ausstellung in der Schlossremise sein. Alles, was den Kindern zum Thema Reisen einfällt, egal ob ein Koffer, eine Sänfte, ein Buch, kann unter fachlicher Anleitung gestaltet werden. Die fertigen Kunstwerke werden in der Schlossremise neben den Kutschen, Schlitten und Sänften ausgestellt. Eine Schlossbesichtigung gehört natürlich dazu. Gleichfalls steht ein kleiner Imbiss bereit. Neben einzelnen Eintrittskarten gibt es auch die Familienkarte für 20 Euro. Sie gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder. Eine Voranmeldung unter 033233/73611 ist empfehlenswert.