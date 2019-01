Zwei Männer und eine Frau berauben Mieter

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen Raub aus einer Mietwohnung in der Karl-Marx-Straße in Eisenhüttenstadt hat die Polizei am Sonntag vermeldet. Am Sonnabendnachmittag sollen drei unbekannte Täter – zwei Männer und eine Frau – bei einem 35-jährigen Eisenhüttenstädter geklingelt haben. Da der Bewohner auf ihr Klingeln hin nicht öffnete, traten sie dessen Tür ein und verlangten die Herausgabe eines Tablets und eines Handys. Diese nahmen sie sich schließlich einfach. Gleichzeitig stahlen sie dem Geschädigten Zigaretten und Bargeld. Über die Höhe des Geldbetrages machte die Polizei keine Angaben. Beim Verlassen der Wohnung schlug dann einer der Täter noch einen in der Wohnung befindlichen 29-jährigen Gast, heißt es in der Meldung der Polizeidirektion Ost. Wohin die Täter verschwunden sind, ist bislang unbekannt.

Hinweise an Tel. 03364.4250