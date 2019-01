MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine unbekannte männliche Person teilte am Sonnabend über den Polizeinotruf in Potsdam mit, dass in der Aldi-Filiale in der Frankfurter Bergstraße eine Bombe hochgehen soll.

Die Polizei sicherte daraufhin das Umfeld des Marktes und den Markt selbst. Verdächtige Gegenstände wurden jedoch keine gefunden, sodass der Markt nach Beendigung der Polizeimaßnahme um 11 Uhr wieder geöffnet werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.