Pkw überschlägt sich – Telefon- und Internetleitung gekappt

Julian Stähle

Vehlefanz Anwohner hörten am Sonnabend gegen 4.20 Uhr einen lauten Knall. In der Kurve in der Ortslage Vehlefanz war ein Auto verunglückt. Der Alfa Romeo war zuvor gegen einen Baum geprallt, hatte sich dann mehrfach überschlagen, einen Verteilerkasten der Telekom gerammt und war an einem Gartenzaun gelandet. Anwohner alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Der Wagen war aus Richtung Bärenklau in Richtung Vehlefanz gefahren. In der Kurve verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Der Wagen blieb schließlich schwer beschädigt abseits der Straße stehen. Die Rettungskräfte und die Polizeibeamten stellten einen männlichen Fahrer fest. Der 42-Jährige stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Weil der Mann bei dem Unfall verletzt wurde, kam er ins Krankenhaus, wo auch eine von der Polizei angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Verteilerkasten so stark beschädigt, dass die Verbindungen zerstört wurden. Das gesamte Wohngebiet war ohne Netzanschluss für Telefon, Fernsehen und Internet. (jst)