Kein Auge zudrücken

Potsdam (MOZ) Prüfungsangst geht um unter Brandenburger Fahrschülern. Kaum haben sie das Mindestalter erreicht, möchten sie sich verständlicherweise hinter das Steuer eines von den Eltern oder Großeltern finanzierten Autos setzen und Gas geben.

Nur die theoretische Fahrschulprüfung macht immer mehr potenziellen Fahranfängern einen Strich durch die Rechnung. Sie fallen mit Pauken und Trompeten durch. Der Fahrschullehrerverband sucht nach Erklärungen für dieses Phänomen, obwohl die eigentlich auf der Hand liegen.

Denn auch Unternehmen klagen seit Jahren über mangelnde Kenntnisse von Schulabgängern. Lehrstellen bleiben unbesetzt, weil grundlegendes Wissen bei den Bewerbern fehlt. So mancher Interessent rauscht auch hier durch den Eignungstest. Und so mancher Unternehmer drückt dennoch beide Augen zu, um die offene Stelle besetzen zu können. Bei Fahrprüfungen werden zum Glück keine Abstriche gemacht. Wer fahren will, muss lernen.