CDU nominiert 24 Kandidaten

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Christdemokraten haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. 24 Frauen und Männer bewerben sich um ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung.

„Wir gehen mit einem engagierten und schlagkräftigen Team, darunter sieben Frauen, sowie erfahrenen und neuen Bewerbern ins Rennen“, sagt die Oranienburger CDU-Vorsitzende Nicole Walter-Mundt. Die großen Herausforderungen sehen die Christdemokraten vor allem im Mobilitätsbereich. „Wir wollen endlich eine Stadtbuslinie auf den Weg bringen und die ÖPNV-Anbindungen der Ortsteile deutlich verbessern“, sagt Nicole Walter-Mundt. Auch den Zehn-Minuten-Takt auf der S-Bahnlinie 1 sieht die CDU als vorrangig an. „Allerdings wird es mit uns kein flächendeckendes Tempo 30 in der Innenstadt geben“, stellt die CDU-Vorsitzende klar.

Dafür macht sich die CDU grundsätzliche Gedanken, wie mit den verbleibenden Flächen im Stadtzentrum umgegangen werden sollte. „Es darf nicht jede Grün- und Freifläche in der Innenstadt zugunsten von Beton- und Geschosswohnungsbau geopfert werden“, sagt Vorstandsmitglied Christian Howe, der in der Mittelstadt kandidiert. Speziell am Fischerweg sollte der Gartencharakter des Areals erhalten bleiben. Auch Vereine, wie etwa der Bootsclub „Möwe“, dürften nicht einfach überplant werden, sondern seien in ein nachhaltiges Konzept zu integrieren, sagt Howe.

Entlang des Fischerweges plädiert die CDU für einen Ort zum Flanieren und Verweilen. Das könnte zum Beispiel eine aufgelockerte Fußgängerzone im grünen Ambiente mit Platz für kleinere Geschäfte, Cafés, Biergärten und kulturelle Angebote sein, findet Christian Howe.

Oranienburgs Linke treten mit 30 Bewerbern für die Stadtverordnetenversammlung an, bei den Grünen sind es 17 und bei der FDP 16 Kandidaten. Die SPD will ihre Bewerberlisten nächste Woche vorstellen.