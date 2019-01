Jetzt ist Weihnachten ganz vorbei

MOZ

(MOZ) Knapp 400 Weihnachtsbäume, die die Beeskower in den vergangenen Tagen zur Feuerwache im Luch gebracht hatten, landeten am Sonnabend im Neujahrsfeuer. Zu dem hatten die Mitglieder der Wehr alle Beeskower eingeladen. Den Gästen servierten sie in Uniform Glühwein und Grillwurst. In den Flammen loderten auch die Äste des großen Weihnachtsbaums vom Marktplatz. Die Beeskower haben die Einladung der Feuerwehr gern angenommen. Hunderte kamen zum Spektakel. Bei der Feuerwehr wird in diesem Jahr auch das Familienfest stattfinden.Foto: Olaf Gardt