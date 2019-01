Dem Singsang der Schwäne gelauscht

Kerstin Unger

Criewen (MOZ) Besucher aus nah und fern konnten drei Tage lang Singschwäne aus der Nähe betrachten und bei Touren und Vorträgen mehr über die Gewohnheiten und das Leben der großen Vögel erfahren. Bei den 13. Singschwantagen gab es auch Premieren.

Nationalparkleiter Dirk Treichel hatte sich zur Eröffnung des ersten Jahreshöhepunktes im Nationalpark Unteres Odertal am Freitag charmante Begleiterinnen auf die Bühne geholt. Passend zum Anlass gaben sich die Prenzlauer Schwanenprinzessin Elisa und ihre Hofdame Caro die Ehre. Elisa ist die 11. Schwanenprinzessin der Kreisstadt, die den Schwan in ihrem Stadtwappen trägt. Sie vertritt ihre Stadt bei vielen Anlässen und wollte diesmal auch den Nationalpark unterstützen.

Das war eine der Neuerungen bei den diesjährigen Singschwantagen. Erstmals standen auch die fernöstlichen Bewegungs- und Entspannungsübungen Taiji und Qigong nach Singschwanart mit auf dem Programm.

Dazu und zu vielen weiteren Höhepunkten lud der Nationalparkchef nach der Eröffnung des Wochenendes ein, bei der er sich auf altbewährte Mitstreiter stützen konnte. Als kleine Singschwäne verkleidet, erzählten, sangen und tanzten die Kinder der Kita „Regenbogen“ aus Schwedt. Den Gesang dieser Vögel machten im weiteren Programm Annette Gutschke und Florian Pataki mit ihren Flöten hörbar. Sie spielten Töne, die einst der kürzlich verstorbene Leiter des Nationalparkchores Criewen, Wulfhard von Grüner abgelauscht und in Noten verewigt hatte. Der Chor sang einige Lieder über die Schönheit und den Schutz der Natur. Nancy Lange und Florian Pataki traten als Violinen- und Flöten-Duo auf.

Dirk Treichel dankte allen Helfern, besonders seinen Mitarbeitern, für die Vorbereitung der Singschwantage. Sie waren an allen drei Tagen im Einsatz, um die Besucher in Transportern oder bei Wanderungen zu den Singschwänen zu bringen und mit den nötigen Informationen auszustatten. Etwa 600 Singschwäne überwintern derzeit in den hiesigen Poldern. „Die Criewener hören ständig ihren Singsang, wenn sie vor die Tür treten, obwohl in den vergangenen Tagen so ein Hundewetter war“, sagte der Nationalparkchef. Pünktlich am Freitag war der erste schöne Sonnentag des Jahres, bei dem viele Leute einen Spaziergang in die Polder wagten. So wie Anne und Willi Fröhlich aus Schwedt, die jedes Jahr mit dabei sind. „Ich würde mir allerdings zahmere Schwäne wünschen, damit man nicht ganz so weit laufen muss“, meinte Anne Fröhlich. Zwei Stunden war sie mit ihrem Mann im Gelände unterwegs und anschließend ganz schön geschafft.

Am Sonnabend und Sonntag wurden die Naturfreunde, die bis aus Niedersachsen angereist waren, mit kulinarischen Leckerbissen belohnt. Der noch warme frisch gebackene Käsekuchen der Gaststätte „Zur Linde“ war ebenso begehrt wie die Obstkuchen sowie der heiße Apfel- und Holundersaft, alles freundlich serviert von Katrin Boer, Monika Meier und Praktikant Christopher Heilmann. Anitas Eisstube hatte wieder 150 Windbeutel in Singschwanform gebacken. Und die Aale, Forellen, Welse, Saiblinge und Rotbarsche im Räucherofen der Fischerei Zahn ließ den Besuchern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Einen guten Tipp zur Lagerung gab es von Ralf Badicke und Ringo Sternbeck gleich dazu: „Schnell raus aus dem Papier, sonst matscht der Fisch. Und mit Genuss essen!“