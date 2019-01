Zwei Schulen, zwei Konzepte

Julia Lehmann und Matthias Wagner

Eberswalde/Joachimsthal (MOZ) Zwei Schulen stellten sich am Wochenende potenziellen Schüler vor. Während am Freien Joachimsthaler Gymnasium 14 Lehrer etwa 100 Schüler betreuen, treffen an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule 60 Lehrer auf gut 340 Oberschüler.

Uwe-Karsten Volkmann blickt positiv in die Zukunft. Aufgrund von Personalmangel mussten viele Schulaktivitäten zurückgefahren werden. Da sich die Zahl mit 60 Lehrern stabilisiert hat, könne man sich nun wieder mehr entfalten, sagt der Schulleiter der Eberswalder Goethe-Schule, einem Zusammenschluss aus der Goethe-Realschule und Grundschule Mitte. Er begrüßt Gäste am Sonnabend persönlich, gibt einen kurzen Abriss über die Schulabschlüsse. Bis zur zehnten Klasse sei jeder an der Oberschule machbar. Das Augenmerk liegt auf der Potenzialanalyse der Schüler, mit der bereits in der siebten Klasse begonnen wird.

In der achten Klassen entscheiden sich die Schüler zwischen vier Wahlpflichtfächern: Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT), Französisch, Darstellendes Gestalten und Naturwissenschaften. Am Sonnabend stellten sich die Fachgruppen in ihren Räumlichkeiten vor. Während in WAT selbst genähte Turnbeutel entstanden, experimentierten die Naturwissenschaftler, als Hexe verkleidet versuchte Anna-Maria Susewski (12) in die „Hexenschule“ zu locken, statt Deutsch oder Englisch zu pauken. Der Umgang zwischen Schülern und Lehrern wirkte durchweg freundschaftlich, ohne Druck. Vier siebte Klassen mit je 26 Schülern kann die Oberschule unter Trägerschaft des Landkreises Barnim zum kommenden Schuljahr aufnehmen. Man habe eine „fast passende Nachfrage“, sagte Uwe-Karsten Volkmann. Man müsse nicht um Schüler werben. „Und das ist auch gut so“, so Volkmann. Um ein höheres Niveau zu gewährleisten.

Andere Schulform, andere Voraussetzungen. „Selbstbestimmt, eigenverantwortlich und in familiärer Atmosphäre“, so beschreibt sich das Freie Joachimsthaler Gymnasium selbst. Die Bildungseinrichtung sieht sich vor diesem Hintergrund als Ganztagsschule, die einen gemeinschaftlich zu gestaltenden Lebensraum anstrebt.

Gelehrt wird einzügig mit maximal 20 Schülern pro Klasse. Dabei steht die individuelle Förderung jedes Einzelnen im Vordergrund. „Bei uns kann man nicht untergehen“, betonte Schulleiterin Brigitte Meier. Die Betreuung durch die 14 Lehrer sei intensiv und orientiere sich an den besonderen individuellen Bedürfnissen der Schüler. Das sei auch ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Bildungsträgern, so Meier.

„Ich liebe es hier. So geht man gern zur Schule“, sagte Emma-Luise Kämpfe (7. Klasse). Mitschülerin Clara Keuchel konnte ihr da nur beipflichten. „Hier wird man nicht vergessen“, ergänzte sie und führte dies unter anderem auf die kleinen Klassenstärken zurück. Und auch die zukünftigen Schüler, wie die elfjährige Leonie aus Joachimsthal, zeigten sich unter Anleitung von Philipp Preussner (12. Klasse) und Lehrerin Iraida Helwig sehr interessiert am Phänomen der elektrischen Leitfähigkeit.

Der Unterricht wurde vor einigen Jahren auf ein 80-Minuten-Modell umgestellt. Ziel war es, Zeit für neue Fächer zu gewinnen. Was die Fremdsprachen betrifft, ist das Gymnasium auf Französisch und Spanisch ausgerichtet. Wie bei jeder privaten Schule sind auch in Joachimsthal monatliche Gebühren fällig. Beginnend bei derzeit 135 Euro sind diese nach dem jeweiligen Einkommen der Eltern gestaffelt. Hinzu kommen 12 Euro monatlich für Lernmittel. Für einige Schulwege gibt es gegen Entgelt einen eigenen Schülertransport, der gern beansprucht wird.

Träger der Schule ist der Verein Regionalverband Barnim des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die Bildungsstätte besteht seit 2005 und erhielt vier Jahre später die staatliche Anerkennung als Ersatzschule für den Sekundarbereich I. Seit 2012 gilt dies ebenfalls für den Sekundarbereich II. Alle Abschlüsse sind mithin von allgemeiner Gültigkeit.