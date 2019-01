Die Feuerwehrleiter weiter nach oben

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Schotenstich, Mastwurf, Pfahlstich – all das sind Namen für Knoten und die haben am Wochenende so manchen in Neuzelle schwitzen lassen. In der Feuerwache fand der erste Tag der diesjährigen Truppmannausbildung statt. 25 Männer und Frauen aus den Ämtern Neuzelle, Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd bekommen dort das praktische und theoretische Wissen vermittelt, das sie für die Prüfung benötigen, die sie berechtigt, bei Feuerwehreinsätzen dabei zu sein.

„Wir haben viele aus der Jugendfeuerwehr dabei, aber auch viele Quereinsteiger, die jetzt irgendwo Fuß gefasst und Zeit für die Feuerwehr haben“, berichtet Toni Garkisch aus Ratzdorf, der für die Organisation der Truppmannausbildung verantwortlich ist. Er hat die Zahlen, wer woher kommt, parat. Es gibt zwölf Teilnehmer aus dem Amt Neuzelle, acht aus Brieskow-Finkenheerd sowie fünf aus dem Schlaubetal. „Wir machen diese Ausbildung immer zusammen, eine Amtsfeuerwehr wäre zu wenig“, erklärt Garkisch. „Wir arbeiten schließlich auch zusammen.“ Die Ausbildungsorte aber wechseln. Nach Neuzelle werde Brieskow-Finkenheerd am Zug sein. Auch die Ausbilder kommen aus der gesamten Region. „Jede Wehr hat Spezialisten, die dann hier ihr Wissen weitergeben können“, sagt David Schulz, der Neuzeller Amtswehrführer.

Die Jüngsten, die diesmal bei der Truppmannausbildung mitmachen, sind gerade einmal 15 Jahre alt. Bis zur Prüfung Ende Mai müssen sie allerdings 16 geworden sein. Auch dann dürfen sie allerdings nur bei Einsätzen mitfahren, nicht aber selbst aktiv werden, weiß Schulz. Was muss man neben dem Alter noch mitbringen? Eine körperliche Eignung, Ehrgeiz sowie Ausdauer. Und ausgeschlafen sollte man sein. Denn die Ausbildung geht über neun bis zehn Einheiten, die finden jeweils am Wochenende statt und beginnen um 8 Uhr. Am ersten Sonnabend wurden die Grundlagen gelehrt, auch Knoten gehörten dazu – in Theorie und Praxis. In der Fahrzeughalle bekam jeder ein Seil in die Hand und dann hieß es aufpassen. Wird von oben oder unten eingefädelt, von links oder rechts.

Noten gibt es zwischendurch keine. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich das notwendige Wissen anzueignen und zu verinnerlichen. Bei der Prüfung geht es unter anderem auch darum, wie wird die Leiter aufgestellt, wie rollt man Schläuche aus und ein. Wer bei der Jugendfeuerwehr dabei ist, kennt das meiste schon, die Quereinsteiger müssen aufholen. Aber durchfallen würde am Ende in der Regel niemand, versichert David Schulz.

Er ist Wehrführer der größten Amtsfeuerwehr im Landkreis Oder-Spree. Mit 300 Mitgliedern machen die Neuzeller etwa zehn Prozent der gesamten Freiwilligen Feuerwehr des Kreises aus. Mit der Truppmannausbildung könne man jedes Jahr aufs Neue die Abgänge kompensieren. „Wir haben seit Jahren stabile Zahlen“, sagt Schulz.(ja)