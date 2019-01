500 Euro als Zeichen der Anerkennung

Ruth Buder

Rauen (MOZ) Der Neujahrsempfang des Bürgermeisters Sven Sprunghofer fiel in diesem Jahr etwas größer aus und wurde deshalb in die festlich gestaltete Turnhalle verlegt. Und das hat einen guten Grund: Besonders geehrt wurden die Sängerinnen und Sänger des Gesangsvereins Markgrafenstein. Sie hatten bereits im September die Zelter-Plakette verliehen bekommen – die höchste deutsche Auszeichnung, die für Amateurchöre möglich ist. Nur Chöre, die die deutsche Volksmusik pflegen und mehr als 100 Jahre alt sind, können diese Auszeichnung erhalten. In Brandenburg sind es bisher 33 Chöre. Der Rauener Chor hat bereits 128 Jahre auf dem Buckel. Seine Geschichte begann 1890, als in Rauen noch der Kohlebergbau boomte und die Kumpels in die Kneipe gingen, um zu trinken - und zu singen. Aus dem Männerchor Markgrafenstein wurde in den 1920er Jahren der Arbeitergesangsverein, nach 1964 der Gemischte Chor Rauen. 1990 nahm er seinen ursprünglichen Namen wieder an, der auf dem über 100 Jahre alten gestickten Banner noch zu lesen ist. Mit dieser kleinen Zeitreise würdigte der Bürgermeister die Leistungen des Chores und überreichte Anita Gerstenberg, der Vorsitzenden des Vereins, einen Scheck über 500 Euro. Mit drei Liedern aus seinem breiten Repertoire sagte der Chor unter Leitung von Ulf Schröder seinerseits Danke.

Geehrt wurden auch Bärbel Büttner, die langjährige Leiterin der Kita „Heidehaus“, die sich nach 45 Arbeitsjahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Sie habe mit Weitsicht und Sorgfalt auch schwierige Zeiten für die Kita gemeistert, lobte der Bürgermeister. Ein großes Dankeschön erhielt auch Brigitte Hoffmann. Die 78-jährige beendete im vergangenen Jahr ihre verantwortliche Arbeit im Seniorenbeirat. „Sie vertrat immer die Interessen des Ortes, fühlte sich verantwortlich für die kulturelle Arbeit und die Betreuung der Senioren. Sie war immer verlässlich und hatte für jeden ein offenes Ohr“, lobte Sprunghofer. (rb)