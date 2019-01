Ganz stark begonnen

Roland Möller

Neuruppin Nach den guten sieben Zählern beim ersten Auswärtsturnier der Radball-Verbandsliga wollte das zweite Ruppiner Team mit André Schliebner und Marcus Nagel am Sonnabend auch zu Hause ordentlich punkten. Das klappte nicht wie erhofft.

Nach dem ersten Spiel sah es noch gut aus, nach einem 8:4 gegen Berlin II folgten jedoch drei Niederlagen. So gab es diesmal nur drei Punkte für die Neuruppiner, die dadurch auf Rang vier abrutschten. Zum Auftakt gegen Berlin II spielten die Neuruppiner konzentriert auf, und im Abschluss waren Nagel/Schliebner sehr effektiv, achtmal lag der Ball im Berliner Tor. Allerdings zeigten sie auch Leichtsinnigkeitsfehler in der Abwehr, die mit vier Gegentoren bestraft wurden. „Sie haben gut gespielt und ihre Chancen clever genutzt“, fand Norbert Schliebner vom RCC. Auch gegen Mühlenbeck III hatten beide Ruppiner trotz eines schnellen Gegentores (nach zehn Sekunden) die Partie anscheinend in Griff. Schnell traf Neuruppin II zum 1:1 und führte zur Pause 3:1. Doch dann war die Effektivität im Angriff verschwunden. „Sie haben immer wieder zu schnell abgeschlossen, da fehlte die Ruhe. Anstatt die Uhr runter zu spielen, haben sie Schüsse aus spitzem Winkel genommen“, erklärte Torsten Nagel vom Gastgeber. Zudem gab es kuriose Gegentore, einen gehaltenen Schuss nutzte der Mühlenbecker Torwart sofort zum Torschuss, es hieß 2:3. Ähnlich beim 3:3, da wurde der Torschuss des Gästetorwarts von Schliebner zu einer Bogenlampe abgefälscht, Nagel wollte noch per Kopf retten, doch der Ball kullerte über die Torlinie. Und in der Schlusssekunde fiel sogar noch das 4:3 für Mühlenbeck III.

Gegen den Tabellenletzten Mühlenbeck II fehlte das Schussglück, immer wieder schossen die Neuruppiner auf das gegnerische Tor, doch der Ball wollte nicht über die Linie. Da sie zudem in der Abwehr patzten, verloren sie mit 4:6. Auch im letzten Spiel fehlte den Neuruppinern das Glück, am Ende auch etwas die Kraft und gegen Brandenburg IV hieß es 1:2. Damit führen jetzt Schliebner/Nagel ein breites Mittelfeld mit zehn Punkten an.

Ergebnisse:

Nord Berlin II - RRC Neuruppin II 4:8

SV Mühlenbeck III - FSV Brandenburg IV 3:2

Nord Berlin III - SV Mühlenbeck II 5:4

RRC Neuruppin II - SV Mühlenbeck III 3:4

Nord Berlin II - SV Mühlenbeck II 5:3

Nord Berlin III - FSV Brandenburg IV 1:5

RRC Neuruppin II - SV Mühlenbeck II 4:6

Nord Berlin II - FSV Brandenburg IV 2:2

Nord Berlin III - SV Mühlenbeck II2:3

RRC Neuruppin II - Brandenburg IV 1:2

Nord Berlin II - SV Mühlenbeck III 2:4

1. Ludwigsfelder RC IV 32:9 21

2. LRV Cottbus II 33:12 19

3. SV Mühlenbeck III 27:23 18

4. RRC Neuruppin II 35:24 10

5. Ludwigsfelder RC VI 31:26 10

6. Ludwigsfelder RC V 28:27 10

7. FSV Brandenburg IV 16:15 10

8. RVG Nord Berlin II 22:25 10

9. SG Luckenwalde 24:37 6

10. RVG Nord Berlin III 16:29 6

11. RSV Großkoschen V 12:34 6

12. SV Mühlenbeck II 16:31 3