Diebesgut wiederentdeckt

Altlandsberg (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Audi Q7 gestohlen, der in der Fontanestraße unter einem Carport abgestellt war. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde in der gleichen Nacht in der Straße An der Mühle ein Pkw-Anhänger entwendet, der in einer Parklücke am Fahrbahnrand stand. Der Hänger wurde am Sonnabendnachmittag gegen 15.45 Uhr im Trappenfelder Weg in Krummensee entdeckt. Der Eigentümer wurde informiert und der Anhänger sichergestellt. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht, hieß es.