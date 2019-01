27-Jähriger tödlich verunglückt

Anja Hamm

Schwanow (OGA) Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schwanow und Braunsberg ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Ein 27-Jähriger war auf der Kreisstraße mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie Polizeioberkommissar Thomas Röper in Neuruppin am späten Sonntagabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr. Rettungskräfte versuchten den 27-Jährigen zu reanimieren, der schließlich noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die Unfallursache ist noch unklar.