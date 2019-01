Viel leichter als erwartet

Jörg Matthies

Meißen (MOZ) Wohl wesentlich leichter als vielleicht erwartet hat das Team des TSV Blau-Weiß Schwedt in der Porzellanstadt einen 3:0-Erfolg in der 1. Gewichtheber-Bundesliga herausgeholt. Am Sonnabend setzten sich die Oderstädter in der Relativpunktzahl klar mit 659,8:449,7 durch.

„Eine gute Mannschaftsleistung zum Jahresbeginn. Das Sextett trat als echtes Team auf, leistete sich insgesamt nur vier Fehlversuche bei 36 Hebungen und hat damit souverän den zweiten Tabellenplatz verteidigt“, analysierte Teamchef Jan Schulze nach tiefnächtlicher Rückkehr.

Der Gastgeber beklagte zwar Verletzungssorgen, trat aber trotzdem mit potentiell sieben Leuten an, „die mit ihren Bestwerten eigentlich zu einer Leistung von 600 Punkten fähig sind“, errechnete Schulze. Und er zeigte sich begeistert vom Wettkampfort: „Eine tolle neue Sportstätte, in welcher auch der bekannte Wettbewerb um den Pokal der blauen Schwerter ausgetragen wird. Ein echtes Schmuckkästchen, ausgerichtet fürs Gewichtheben – hier zeigen Land, Stadt und Verein, dass auch sogenannte Randsportarten beachtet werden. Respekt“, meinte Schwedts Teamchef schon etwas neidisch.

Bei den Hebungen seiner Crew hatte er dann kaum etwas zu meckern. Schulze: „Obwohl wir sicher auch Reserven hatten, entschieden wir schon das Reißen als erste Teildisziplin mit mehr als 50 Punkten Vorsprung für uns. Nur drei ungültige Versuche zeigten, dass wir sehr konzentriert zu Werke gingen.“ Im Stoßen wurden dann durchweg niedrige Anfangslasten für die sechs Oderstädter gewählt, „um erst mal den Deckel auf den Wettkampf drauf zu machen“, meinte der Blau-Weiß-Teamchef.

Als die Gastgeber dann den Wettkampf ihrerseits „abgehakt“ hatten, weil der Gast uneinholbar war (ein Sportler verletzte sich zudem und blieb ohne Stoß-Wertung), gab Schulze das Kommando „Feuer frei!“ Alle sollten zeigen, was sie aktuell drauf haben: Jon Luke Mau steigerte von 130 auf schließlich 147 kg, Ken Fischer von 148 auf 162 kg, Martin Adler von 130 auf 145 kg und Sandra Krause schaffte bei ihrem ersten kompletten Saison-Ligawettkampf sogar mit 76 kg eine persönliche Bestleistung. Robert Oswald ließ solide 177 kg folgen. Nur Annalena Gürtler haderte etwas mit sich, weil ihr – bei Normalform – technische Fehler unterlaufen waren (drei der vier Blau-Weiß-Ungültigen standen für sie im Protokoll).

In knapp 14 Tagen hoffen die Oderstädter dann auf einen weiteren „Pflichtsieg“ beim AC Potsdam (bisheriger Saisonbest-­wert 572,5 Zähler), um dann beim Showdown am 9. März in heimischer Halle gegen den Chemnitzer AC zu versuchen, den Silberrang in der Staffel zu verteidigen. Durch TSV-Verantwortliche ist am Wochenende erstmals bekannt gegeben worden, dass (ein nicht konkret benannter) „Freund des Gewichthebens“ für den Fall, dass die Schwedter wirklich Platz 2 erreichen, ein Mallorca-Kurztrip ausgelobt wurde. Die Heber haben folglich ihr Ziel nun klar formuliert: „Road to Malle“.

Einzelwerte der Schwedter im Überblick: Jon Luke Mau 134,0 Punkte (Reißen 108 kg/Stoßen 147 kg), Robert Oswald 131,6 (140 kg/177 kg), Ken Fischer 121,2 (128 kg/162 kg), Sandra Krause 94,0 (57 kg/76 kg), Martin Adler 93,0 (120 kg/145 kg), Annalena Gürtler 86,0 (75,0 kg/100 kg)