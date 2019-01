Die Kinderliebe mit Ausstrahlung

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch bis zum 12. Februar läuft die Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres 2018 im Kreis Oder-Spree. Bis dahin stellen wir in loser Folge alle 36 Kandidaten vor. Heute: Turnerin Henrike Bloch von der BSG Stahl Eisenhütte

Die am Sonntag 17 Jahre alt gewordene Eisenhüttenstädter Turnerin Henrike Bloch steht zum zweiten Mal als Einzel-Athletin auf der Umfrageliste nach den populärsten Sportlern des Landkreises. Vor zwei Jahren ist sie nach ihrem Mehrkampf-Landesmeistertitel in der Leistungsklasse III nominiert worden, im vergangenen Jahr hatte sich die Kieselwitzerin diesen Titel zum dritten Mal in Folge gesichert. Überdies belegte sie mit der Jugend/Erwachsenenmannschaft den zweiten Rang bei den Team-Landesmeisterschaften.

Zwar könnte sie die Leistungsklasse II in Angriff nehmen, doch mittlerweile ist der Aufstieg kein Muss mehr. „Mir sind die Übungen am Stufenbarren zu schwer“, begründet die Gymnasiastin ihren Verzicht. Auf Teufel komm raus die höheren Schwierigkeiten bestreiten wollte Henrike Bloch, die seit ihrem vierten Lebensjahr turnt, auch schon vor zwei Jahren nicht. Immerhin hält sie sich neben den Wettkämpfen am Wochenende ohnehin schon viermal wöchentlich in der Turnhalle am Ludmilla-Hypius-Weg auf. Seit gut einem Jahr betreut sie zweimal wöchentlich die neun- bis zehnjährigen Mädchen der Leistungsklasse IV. „Zuvor hat sie meine beste Freundin Hannah Mäusel trainiert, die jetzt einen Auslandsaufenthalt hat. Nun darf ich sie betreuen. Es macht mir großen Spaß, sie sind auch alle lieb.“ Allerdings sieht sich dabei Henrike Bloch nicht als vollwertigen Ersatz für Trainerinnen wie Petra Wallschläger. „Zwar sage ich auch manchmal, Mädels jetzt ist der Spaß vorbei, doch ich bin nicht so streng wie Frau Wallschläger.“ Dabei ist ihre langjährige Trainerin Vorbild. „So fit wie sie in ihrem Alter möchte ich auch mal sein.“

Ihr zweites Hobby ist der Volleyballsport. Im Sommer ist sie mit ihren Eltern bei Beach-Turnieren dabei. Vor allem das Gesellige gefalle ihr am Mannschaftssport. Daher freut sie sich, wenn sie ihre Mädchen zu Wettkämpfen begleiten darf wie zum Falkenseer Sommer oder gleich für mehrere Tage zum Jahn-Sportfest nach Freyburg, wo neben dem Zelten auch Feiern anstehen.

Etwas mit Kindern zu tun haben möchte Henrike Bloch später auch im Beruf. Studium auf Lehramt zur Grundschullehrerin könne sie sich gut vorstellen, es sollte auch etwas mit Sport sein. Auf alle Fälle möchte sie weiter als Übungsleiterin tätig sein und sich auch sportlich weiter verbessern. Wenngleich sie nach Einschätzung ihrer Trainerin Wallschläger nicht die Allerehrgeizigste sei. So ist ihr die gute Ausstrahlung bei ihren Übungen in die Wiege gelegt worden, hingegen mangele es ihr etwas an Beweglichkeit, wobei auch das relativ ist. So werde sie im Schulunterricht beispielsweise dafür bewundert, dass sie beispielsweise den Spagat sitzen könne. Und wenn ihr das später als Grundschullehrerin auch noch gelingen sollte, dann hat Henrike Bloch mit dem Turnen schon viel erreicht.