Matthias Haack

Gransee Gransee. Dem Volleyball-Team des SV Medizin Wittstock ist am Sonntag Großes geglückt: Es gewann mit seinen Routiniers das Turnier, das der Landesverband in Gransee veranstaltete. Vier Ü35-Teams nahmen teil, zwei Siege gab es für die Wittstocker, ehe es im letzten Match gegen Lindow-Gransee ging. Den ersten Satz holte der Sechser um Zuspieler René Drose (in Blau), doch den zweiten brachte der Gastgeber durch. Auch im packenden Tie-Break hatte das Team um Torsten Reschke das bessere Ende für sich. Medizin hatte jedoch den Titel schon sicher. Auf den Plätzen folgten TKC Wriezen, Lindow-Gransee und Rehbrücke.

Für den SV Medizin Wittstock hätte das Sportjahr nicht besser beginnen können. Das Herrenteam liegt auf Rang eins der Landesliga, und im Sommer soll der 100. Geburtstag des SVM gefeiert werden – dann also als amtierender Ü 35-Landesmeister. Ein Bericht über den Wettkampf in Gransee folgt in einer der nächsten Ausgaben.(maha)