Revancheversuch missglückt

Roland Möller

Fehrbellin Am vorletzten Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga hatten die Fehrbelliner noch einmal Heimrecht, zu Gast waren die Tabellennachbarn SG Bademeusel und der Berliner Turnerschaft II. Vor allem mit Bademeusel hatten die Rhinstädter noch eine Rechnung offen, verloren sie doch das Hinspiel mit 2:3. Auch diesmal ging der Sieg mit 3:2 an Bademeusel, „daran waren wir aber selbst schuld“, ärgerte sich Kapitän Marten Christ. Gegen die Berliner TS II gab es am Sonnabend einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Fehrbelliner gegen Bademeusel ab und siegten recht sicher 11:7. Im Angriff agierte Benjamin Münchow sehr variabel und auch die Annahme klappte gut. Doch in Satz zwei war schnell das andere Gesicht der Gastgeber zu sehen. Immer wieder gab es leichte Fehler gegen konstant aufspielende Gäste. Nach einem 5:10-Rückstand half auch eine Auszeit nur kurzzeitig, am Ende siegte Bademeusel 11:8. In Durchgang drei dominierte wieder Fehrbellin, angefeuert von ihren Fans zeigten die Rhinstädter starke Angriffsaktionen, auch mit seinen Angaben punktete Marten Christ immer wieder. So siegte Fehrbellin sicher mit 11:6. Und zunächst ging es so weiter, bei einer 7:4-Führung schien der Sieg nahe. Doch ein verschlagener Angriff, eine schwache Annahme und dann schlechtes Stellungsspiel brachten Bademeusel wieder ins Spiel. Fehrbellin war von der Rolle, verlor noch 8:11.

Ein schneller 0:2-Rückstand im entscheidenden fünften Satz wurde wieder wettgemacht, es blieb spannend, die Führung wechselte mehrfach. Beim 10:9 hatte Fehrbellin den ersten Matchball, vergab diesen wie auch Nummer zwei. Da war Bademeusel konsequenter, bestrafte Fehler der Gastgeber und siegte 13:11. „Das darf einfach nicht passieren, das Spiel war ein Spiegelbild einer wechselvollen Saison“, grummelte Christ.

Gegen das junge Team der Berliner Turnerschaft II hatten die Rhinstädter kaum Probleme, mit 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) zu gewinnen. „Die Berliner fanden nie ins Spiel, wir machten viel Druck, spielten konstant, Benjamin Münchow punktete immer wieder und wir leisteten uns wenige Fehler“, so Marten Christ über den versöhnlichen Abschluss des Heimspieltages.(rom)

Fehrbellin: Marten Christ, Henning Christ, Jäkel, Münchow, Sehmsdorf