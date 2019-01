Rufe nach besserer Internetverbindung

Kerstin Unger

Schmargendorf (MOZ) In Schmargendorf wurde Freitagabend der Diskussionsreigen zur integrierten Angermünder Stadtentwicklung fortgesetzt. Einwohner dieses Ortsteils sowie aus Zuchenberg brachten erste Meinungen und Ideen aufs Papier.

„Freitagabend macht man keine Versammlungen. Nur die Feuerwehr, damit sie hinterher auch löschen kann“, meinte Ortsvorsteher Wilfried Mercier bei der Begrüßung. Auch weil sich fast keiner unter dem schon seit Wochen im Kasten befindlichen Aushang etwas vorstellen konnte, war die Runde im Beratungsraum recht überschaubar. Man sei noch im Lernprozess, erklärte die Angermünder Bauamtsleiterin Susanne Tahineh, die mit ihren Mitarbeitern zwei Wochen lang durch alle Ortsteile tourt. Manche Einwohner arbeiten auswärts und seien erst zum Wochenende zu Hause, meinte sie. Zudem können die Anwesenden Multiplikatoren sein, um den Kreis der Mitwirkenden noch zu vergrößern.

Auch in Schmargendorf griffen die Teilnehmer der Runde schnell zu Stiften und Fragebögen, um ihre Meinung zum Ist-Zustand in ihrem Wohnort und Wünsche für die Zukunft zu äußern. Schließlich kennen sie ihre Orte am besten. Die Zahl der Berufspendler nehme zu, stellten sie fest. Das sei schon auf dem immer vollen Parkplatz am Bahnhof zu sehen. Also müsste man mehr Arbeitsplätze vor Ort schaffen oder zumindest die Möglichkeit, von hier aus zu arbeiten. Dazu brauche man vernünftige Internet-Verbindungen. Das Netz ist derzeit nur in der Ortsmitte schnell, hieß es.

Zudem wünschen sich die Leute mehr oder bessere Fahrradwege, zum Beispiel von Schmargendorf in Richtung Zuchenberg und Brodowin oder die Anbindung zum Fahrradweg nach Klein Ziethen. In Sachen Mobilität sprachen die Zuchenberger auch den Busverkehr an. Dreimal am Tag fahre der Bus. Es könnte mehr sein, meinte ein junger Mann. Zum Beispiel, wenn man um 9 Uhr in der Stadt sein muss. Aber ob das sinnvoll ist, müsse auch bedacht werden, sagte seine Nachbarin. Sie wies auf die Plattenwege im und am Ort hin, die schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Hier müssen etwas passieren.

Ein aktuelles Thema für die Schmargendorfer ist derzeit auch die gastronomische Versorgung. Die Dorfkneipe schließt demnächst. Was der Nachfolger machen wird, sei noch unklar. Schmargendorf hat zwar im Gegensatz zu anderen Ortsteilen gute Unterbringungsmöglichkeiten für Gäste und Touristen. Im Hotel „Zur Mühle“ kann man übernachten, frühstücken und Familienfeste feiern. Das Feierabendbier gibt es hier aber nicht.

Weitere Hinweisen und Vorschläge für das Leitbild der Stadt Angermünde bis 2040 kann man bis Ende Januar noch einbringen. Auch danach wird die Diskussion bis in die Ortsteile fortgesetzt. Seit Freitag sind die Fragebögen auf der Webseite der Stadt zu finden, die ausgefüllt und dann für den Ortsteil gesammelt abgegeben werden sollten. In dieser Woche wird die Präsentation zur Auftaktveranstaltung hochgeladen, informierte Susanne Tahineh.