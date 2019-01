Abschiedskonzert eines Kulturakteurs

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Mit viel Musik hat sich Stefan Neubacher, ehemaliger Kulturamtsleiter der Stadt Eberswalde, von seinen langjährigen Wegbegleitern verabschiedet. Eine neue Anstellung bei der Stadt Gießen lässt ihn nach zehn Jahren im Barnim weiterziehen. Für die jüngste Folge von Guten Morgen Eberswalde am Sonnabend hat der 52-Jährige noch einmal seine Bandqualitäten bewiesen und all die Formationen, für die er in den vergangenen zehn Jahren an Bassgitarre und Gitarre aktiv war, ins Paul-Wunderlich-Hauses eingeladen.

Ein besonderer Moment für Neubacher, der gleichzeitig durch das Programm führte und Gitarre spielte. Ein regionaler Kulturakteur verabschiede sich, hatte Veranstalter Udo Muszynski zu Beginn festgestellt. Neubacher sei 2008 der erste Kulturamtsleiter gewesen, nachdem die Stadt jahrelang gar keinen hatte. Neubacher hätte viel bewegt, etwa den Umzug der Stadtbibliothek und die Gestaltung des Synagogen-Denkmals. „Schön, dass du da warst“, so Udo Muszynski. Für Neubacher selbst sei auch „Tatort Lücke“ ein „großes Projekt“ und Höhepunkt.

Seine Zeit in Eberswalde war aber auch die, in der er zurück zur Musik fand und in mehreren Bands mitwirkte. Für Sonnabend hatte Stefan Neubacher sie alle zusammengetrommelt: Bands, die es mal gab, die es noch gibt und die es so noch nicht gab. Den Startschuss setzte der aufgeregte Neubacher gemeinsam mit Julia Heilmann, die ihn mit Stimme zu „If I Had a Hammer“ begleitete. Den ersten Schritt zurück zur Musik fand Stefan Neubacher 2011 mit dem „Drahthammer Duo“. Es folgte die Kombo „Auf Krücken nach Rom“, die Neubacher auch nach seinem Wegzug weiterführen will. In diesem Jahr stehen sogar Auftritt im Exil und sogar in Rom an.

Eine Band, die erst seit Kurzem überhaupt einen Namen hat, ist die Gruppe „Raumwunder“. Die sechs Männer kommen mit poppigen Eigenkreationen daher. Überhaupt finden sich fast ausschließlich selbst geschriebene Stücke unter den Darbietungen der Hobbymusiker. „Admin Stuff“, die Verwaltungsband, besteht aus Verwaltungskollegen und hatte rockig-poppige Stücke im Gepäck. Zum Finale kamen alle gemeinsamen auf der Bühne zusammen. Stefan Neubacher war sichtlich gerührt, der gut gefüllte Saal fieberte mit. Er sei dankbar, sagte Neubacher. Und blicke auf eine „ganz, ganz wunderbare Zeit“ zurück.