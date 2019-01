Linke wollen Position verteidigen

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit Fraktionschefin Dagmar Enkelmann und deren Stellvertreter Dominik Rabe an der Spitze treten die Bernauer Linken zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung am 26. Mai an. Insgesamt bewerben sich 28 Frauen und Männer auf den offenen Listen der Partei um ein Mandat.

Ihr Anspruch ist klar: Auch in die neue Stadtverordnetenversammlung wollen die Linken als stärkste Fraktion einziehen. Allerdings ist das politische Klima in der Republik, im Land und eben auch in Bernau rauer geworden. Da heißt es, noch genauer hinzusehen, welches personelle Angebot eine Partei den Wählern macht. Entsprechend intensiv war im Vorfeld der Wahlkreiskonferenz am Sonnabend auch die Debatte in Fraktions- und Stadtvorstand darüber, welche Bewerber einen der begehrten vorderen Listenplätze erhalten. Bis wenige Tage vor der Entscheidung durch die Mitglieder der Partei wurden auf den beiden Listen Namen positioniert und wieder verrückt. Am Ende traf die Parteispitze um den Vorsitzenden Thomas Sohn mit ihren Vorschlägen offenbar den Nerv der Genossen. Die Listen für die beiden Bernauer Wahlkreise werden am Sonnabend im Block abgestimmt und erhalten nur eine beziehungsweise zwei Gegenstimmen.

Spitzenkandidat im Wahlkreis 1 ist Dominik Rabe. Er zog 2014 erstmals in die Stadtverordnetenversammlung ein, war zuvor drei Jahre als sachkundiger Einwohner für die Linken im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport tätig und übernahm als gewählter Stadtverordneter dann dessen Vorsitz. Der jetzt 26-Jährige gilt als Beispiel dafür, wie eine Partei ihren Nachwuchs so fördern und fordern kann, dass dieser Erfahrungen in der kommunalpolitischen Arbeit sammelt und bereits in jungen Jahren aktiv Stadtpolitik mitgestaltet. Rabe, angehender Lehrer, macht in seiner Rede deutlich, dass das Ziel der Linken – ein „Lebenswertes Bernau für alle“ – für ihn „echte Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche, egal, in welchem Stadt- oder Ortsteil sie wohnen“ heißt. „Wir werden in der kommenden Wahlperiode drei neue Kitas bauen und seid Euch sicher: sollte es erforderlich sein, wird unsere Fraktion auch für eine vierte kämpfen“, kündigt er seinen Genossen an. Der Ausbau der Grundschule Schönow stehe ebenso auf der Agenda wie die Erweiterung der Grundschule an der Hasenheide, die Weiterführung von kostenloser Schulmilch und Schulobst. „Und wir müssen möglicherweise auch darüber nachdenken, beitragsfreies gesundes Frühstück und Mittagessen für die Schulkinder unserer Stadt einzuführen“, fordert er. Überhaupt sei das Thema Kinder und Jugendliche ein wichtiges für die Fraktion. „In Bernau gibt es 1000 Kinder, die von Hartz IV leben. Wenn wir nicht gemeinsam mit anderen für diese Kinder kämpfen, wer denn sonst?“ fragt Rabe. Mit weiteren Begegnungszentren werde es generationsübergreifende Angebote für die Bürger der Stadt geben – für „Jung und Alt gemeinsam, solidarisch und offen für alle“, nennt der Linke ein weiteres Vorhaben.

Die „Grand Dame“ der Bernauer Linken, Dagmar Enkelmann, führt die Liste für den Wahlkreis 2 an. Die 62-Jährige ist die „Stimmenbringerin“ für ihre Partei in der Stadt. Niemand ist so bekannt wie sie. Das sorgte beispielsweise 2014 dafür, dass die Linken mit elf Mandaten als stärkste Fraktion in die Stadtverordnetenversammlung einzogen. Die erfahrene Politikerin, die bereits im Bundestag und im Landtag saß, führt die Fraktion im Bernauer Parlament über mehrere Wahlperioden. „Ohne Dagmar hätten wir als Fraktion diese Erfolge nicht erzielen können“, sagt beispielsweise Dominik Rabe. Sie halte diese zusammen, „was mit Sicherheit nicht immer einfach ist“.

Dagmar Enkelmann lässt die vergangenen fünf Jahre Revue passieren, erinnert an Initiativen der Linken, beispielsweise zur Einführung des Bürgerhaushaltes und eines Sozialpasses, zur Sicherung bezahlbaren Wohnraumes, aber auch an die aktive Rolle, die sie und einige andere Mitglieder der Fraktion im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Altenschließerbeiträge durch den Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow spielten. Gemeinsam mit dem Bündnis für Bernau initiierten die Linken im vergangenen Jahr eine Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung und setzten eine „deutliche“ Absenkung der Straßenausbaubeiträge durch. Sie wünsche sich allerdings manchmal „ein bisschen mehr Rückendeckung vom Land“, sagt sie in Richtung des Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, Ralf Christoffers.

Bürgermeister André Stahl (Linke), als Biesenthaler nur Gast der Wahlkreiskonferenz in Bernau, lobt die „äußerst gute Zusammenarbeit“ mit der Fraktion und bezeichnet die jetzt zu Ende gehende Wahlperiode als „sehr erfolgreich für die Entwicklung der Stadt“. Er empfiehlt den Bernauer Linken, die Listenvorschläge anzunehmen. „Mit etwas Glück werden ja alle Kandidaten gewählt“, sagt er launig.

Auf den Listen finden sich Frauen und Männer aus allen Altersgruppen, mit unterschiedlichem sozialen und beruflichen Hintergrund, mit und ohne kommunalpolitischer Erfahrung, mit und ohne Parteibuch. Von den derzeitigen elf Stadtverordneten der Linken stellt sich mit Christine Poppitz nur eine nicht erneut zur Wahl.