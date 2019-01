MOZ

Eiche (MOZ) Beim Ladendiebstahl in einem Spielzeuggeschäft in Eiche sind am Sonnabendnachmittag fünf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ertappt worden. Sie hatten versucht, Spielzeug im Wert von sieben Euro zu stehlen, wurden dabei aber vom Verkaufspersonal beobachtet. Polizisten übergaben die Kinder ihren Eltern. (red)