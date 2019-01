Einsteingymnasium lockt mit Latein

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Für Schüler der sechsten Klassen rückt die Entscheidung immer näher, welche Schule sie ab dem nächsten Schuljahr besuchen werden. Das hängt vom Gutachten und der Zugangsberechtigung ab, aber auch vom Wunsch der Familien. Dass diese den weiteren Weg bis zum Schulabschluss nicht auf die leichte Schulter nehmen, zeigt der große Andrang bei Tagen der offenen Tür.

Die jetzigen Siebtklässler des Einstein-Gymnasiums hatten am Sonnabend ganz schön zu tun. Sie führten die Besucher durch das Haus, zeigten ihnen die Räume und berichteten aus ihrem Schulalltag. Ihre Schulleiterin Kerstin Hainich-Doepner war sichtlich stolz auf ihre Jüngsten. „Sie machen das ganz freudig und schön“, lobte sie. „Sie wissen ja aus eigenem, noch ganz frischem Erleben, wie man sich fühlt, wenn man neu ist.“

Auch alle Lehrer standen bereit, um Fragen zu beantworten. Die Schulleiterin gab zum Schluss in der Aula eine Präsentation, vor allem zum Bildungsgang.

Die Ausstattung des Gymnasiums kann sich sehen lassen. „Der Landkreis hat dafür viel Geld in die Hand genommen. Auch durch die Unterstützung der PCK Raffinerie haben wir viele Möglichkeiten“, sagte die Schulleiterin.

Punkten könnte die Schule neben dem erweiterten naturwissenschaftlichen Bereich im kommenden Schuljahr auch mit Fremdsprachen. „Neben Französisch und Russisch bieten wir in diesem Jahr bereits ab Klasse 7 Latein als zweite Fremdsprache an“, so Kerstin Hainich-Doepner. Das könnte ein Entscheidungskriterium für Familien außerhalb von Angermünde sein. Schon jetzt besuchen Schüler aus dem Bereich Eberswalde oder Schwedt das Einstein-Gymnasium, das zudem Ganztagsbetreuung und künstlerische Betätigung ermöglicht und in Projektwochen Skilaufen im Gebirge oder Fahrten nach London bietet.

37 Lehrer, darunter 14 Männer, sind für rund 450 Schüler da. „Wir haben eine gute Mischung von erfahrenen Kollegen und jungen mit Energie“, sagt Kerstin Hainich-Doepner. Auch auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sei man eingestellt.

Mit den anderen Schulen arbeite man im Interesse der Schüler eng zusammen. Dieses Miteinander, so die Schulleiterin, zeichne Angermünde aus.