Happy Aua und andere schöne Stunden

Matthias Wagner

Eberswalde Eberswalde. Das Geschäft mit der Beratung blüht branchenübergreifend. Und da will natürlich auch Kabarettist und Schauspieler Hans-Werner Olm seinen Betrag leisten. Was genau er zu sagen hatte, war am Freitagabend im Saal 1 des Eberswalder Kinos Movie Magic zu erleben. Mehr als 200 Gäste waren gekommen und vergnügten sich bei einem gut zweistündigen Bühnenprogramm.

Sein Debüt in Eberswalde feierte der aus Bochum stammende und in Berlin lebende Künstler bereits im Jahre 2012. Seither macht er jedes Jahr einen Abstecher in die Waldstadt. Denn schon damals hatte er die Lacher von der ersten Minute an auf seiner Seite.

Und auch diesmal fand Olm einen vollen Kinosaal vor, als es mit einem Augenzwinkern „Happy Aua!“ hieß. „Unser Thema ist heute alles Mögliche“, kündigte Olm an und hielt sein Versprechen. Ob nun ein Rap über Bratwurstbezwinger, Pupsgedichte oder der Evergreen von den Problemen in den Beziehungen zwischen Mann und Frau. Jede Nummer zündete und rief oft ungezügeltes Lachen hervor.

Dabei griff er zwischendurch immer wieder gern zur Gitarre und gab unter anderem ein Lied über die Winterzeit in Wien zum Besten, in dessen Text es freilich ein wenig skurril zuging. Facebook entlarvte er als „Erich Mielkes feuchten Traum“ und Schwule mussten auch für eine ganze Programmnummer herhalten.

Außerdem gab Olm zu bedenken, dass das Dasein des Mannes im Grunde nur mit einer handfesten Lebenslüge auszuhalten sei. Der Mann opfere der Frau seine Gesundheit, seine Lebenserwartung und seinen Geisteszustand. Ein gewisses Maß an spaßiger Zustimmung aus den Reihen blieb ihm dabei nicht verwehrt, wie der aufbrausende Beifall lautstark bestätigte.

Werner Küter und seine Frau Brigitte aus Golzow hatten Dank der Märkischen Oderzeitung Freikarten für die Veranstaltung gewonnen. Und da hatte es offenbar genau die Richtigen getroffen, denn beide sind große Fans. „Wir haben ihn schon einmal in Schwedt erlebt und waren begeistert“, so Werner Küter. „Besonders seine schräge Art finde ich toll“, gab Elke Neeck zu Protokoll, die mit ihrem Lebensgefährten Guido Grunenberg aus Niederfinow angereist war. Olm sei ihr absoluter Favorit, wenn es um Komiker ginge, so das Paar einmütig. Schon im Februar dürfen sich die Eberswalder auf das nächste Glanzlicht im Movie Magic freuen. Es gastiert „Der Storb“ mit seinem Liveprogramm „Radioaktiv“. Weiter geht es mit Lilo Wanders am Frauentag, den 8. März. Dann heißt es ambivalent „Sex ist ihr Hobby“. (maw)

Infos unter Tel. 03334 239764 oder im Internet www.moviemagic-eberswalde.de