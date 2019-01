Knutfeste mit Kutschfahrten und Partymusik

Manja Wilde und Marion Thomas

Woltersdorf/Hartmannsdorf (MOZ) Dichtes Gedränge im Woltersdorfer Sport- und Freizeitpark: Das zur Tradition gewordene Feuer-Spektakel zu Jahresbeginn lockte wieder Hunderte an die Fuchsberge. Partymusik sorgte für Stimmung, auch fürs leibliche Wohl war gesorgt, wenngleich die Gäste in den Schlangen um die Stände Geduld benötigten.

Bereits Tage zuvor hatten viele Woltersdorfer ihre Weihnachtsbäume zur Sammelstelle am Sportplatz gebracht. Auch am Sonnabend kamen noch einige mit dem ausgedienten Christbaum im Schlepptau zum Feuer. Die Flammen loderten hoch und spendeten wohlige Wärme. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr fütterten sie, doch in diesem Jahr war der Berg bereits nach drei Stunden abgetragen, was allgemein bedauert wurde.

Steffi Dölling war mit ihrem Sohn Rocco zum Feuer gekommen: „Wir sind jedes Jahr hier. Man trifft Freunde und Bekannte, es macht einfach Spaß.“ Auch Anja Richter ist mit ihrer Familie da. „Uns zieht es gern hierher, allein das Wort ‚Sportplatz‘ hat magische Wirkung“, erzählt sie lachend, sei der Platz doch fast ein zweites Zuhause. Tochter Josefine spielt im Sportverein Fußball, der Vater ist Trainer. „Na, und den Spaß, hier mit Freunden mal etwas anders herumzutollen, lässt sich Josefine nicht entgehen.“

An mehreren Orten hatten Feuerwehren am Sonnabend zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen. In Hartmannsdorf ist es die elfjährige Charlotte, 15 Uhr die Sirene betätigt, um den Startschuss zu geben. „Sie hatte am Freitag Geburtstag“, verrät ihr Vater, Feuerwehrmann Ralf Haschke, den Grund. Gegen 16 Uhr haben sich etwa 50 Hartmannsdorfer eingefunden. Ole Reinhold zieht mit einem Radlader Bäume vom großen Haufen. „500 sind es bestimmt“, schätzt Feuerwehrmann David Meier.

„200, 300 Gäste werden es bestimmt noch“, schätzt Ingo Jordan, der stellvertretende Wehrführer. „Manche Berliner kommen extra wegen des Knutfests raus und heizen ihre Bungalows“, weiß er. Weil die 250 Thüringer Rostbratwürste, die er im Vorjahr gekauft hatte, nicht reichten, hat er dieses Mal 300 Stück von seiner Fahrt nach Oberhof mitgebracht. „Die schmecken“, schwärmt Dorothea Kiesecker, die mit Ehemann Jürgen zu den Stammgästen zählt. „Wir sind jedes Jahr hier, schon wegen der Pferde“, sagt auch Jördis Kloppe, die mit Töchterchen Mia-Sue (4) aus Spreenhagen gekommen ist. Eine Runde sind beide schon in der Kutsche von Hufschmied Ralf Schnur mitgefahren. Mia-Sue hätte gegen eine zweite nichts einzuwenden. (mt/mw)