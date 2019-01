Vereinsmitglieder tanzen, bauen, helfen und feiern

Ines Weber-Rath

Schönfließ (MOZ) Und wieder gab es im Verein „Schönfließer Mitte“ eine Premiere: Im Saal des Schönfließer Kulturhauses begrüßte die Vereinsvorsitzende Petra Golze am Sonnabend Abend viele Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins zum 1. Neujahrsempfang. In ihrer Rede hielt sie Rückschau auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr.

In dem hätten die Schönfließer ihre ersten Tanzkurse beendet und dabei „sehr viel Spaß gehabt“, wie Golze betonte. Sie dankte Ingrid Schurack, „die das alles gemanagt hat“.

Kurz nach dem Treff am Osterfeuer habe es am Ostersonnabend in der Wohnung von Vereinsmitglied Manuela gebrannt, die „vor dem Nichts stand“, wie Petra Golze erinnerte. Im Verein und ganzen Dorf sei eine Spendenaktion angelaufen. Am Ende hätten Vereinsmitglieder auch beim Wiederherrichten der Wohnung geholfen, sodass „Manuela Weihnachten wieder zu Hause verbringen konnte“, so Petra Golze unter dem Beifall der Anwesenden.

Der Höhepunkt im Dorfleben sei einmal mehr das Kinder- und Feuerfest gewesen, das immer mehr Besucher anziehe und ohne die vielen Helfer und Sponsoren nicht zu stemmen sei, sagte die dankbare Vereinsvorsitzende. Sie erinnerte sodann an ein weiteres Unglück, das das Dorf 2018 ereilte – den Feld- und Waldbrand am Ortsrand, den Hunderte Einsatzkräfte aus der Region im Juli zwei Tage lang bekämpften. Mitglieder des Vereins halfen, die Feuerwehrleute zu verpflegen, erinnerte Petra Golze. Sie dankte den Mitgliedern des Ortsfeuerwehr herzlich für ihr großes Engagement.

Eine Gemeinschaftsleistung sei auch das 1. Naturcamp des Vereins für Kinder und Jugendliche im August gewesen, dessen Teilnehmer sich eine Neuauflage wünschten, so die Rednerin. Als Ausgleich gab es kurz darauf einen Tagesausflug für die Senioren aus dem Dorf.

Als die Stadt Lebus im Herbst eine Rüstung ans einstige Feuerwehrhaus, die alte Trafostation, stellen ließ, um eine Regenrinne anzubauen, beschlossen die Vereinsmitglieder, andere nötige Arbeiten an dem Gebäude gleich noch selbst auszuführen: Sie bauten Stürze ein und verfugten das Mauerwerk. Im Dezember hätten die Stadtverordneten den Nutzungsantrag des Vereins bewilligt. „Wir haben jetzt also ein Vereinsgebäude“, erklärte Petra Golze stolz.

Nach der Erinnerung an die 2. Schönfließer Tanznacht im Oktober, bei der „die Luft brannte“, wie die Vereinsvorsitzende sagte, dankte Petra Golze allen, die bei der Vorbereitung des Neujahrsempfangs geholfen und fürs brechend volle Büfett gekocht und gebacken hatten. Bevor selbiges freigegeben wurde, erfreuten Jana Burgert aus Dolgelin und Tochter Leonie die Gäste mit ihrem Gesang.(ir)