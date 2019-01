Schule lockt mit Handwerk

Überzeugende Vorstellung: Die Kunstlehrerin Gabriela König erklärt den Besuchern der Klosterfelder Oberschule die Kurse in ihrem Unterricht. Felix Noack (2. v. r.) aus der Klasse 7a hört interessiert zu. Er will nach der Oberschule das Abitur ablegen und dann in Richtung Lehramt steuern. © Foto: Sergej Scheibe

Hans Still

Klosterfelde (MOZ) An den weiterführenden Schulen hat längst das Werben um die Schüler von morgen begonnen. Daher lud die Klosterfelder Oberschule am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Derzeit besuchen 210 Jugendliche die Schule mit integrativem Bildungskonzept.

Felix Noack aus der 7a der Klosterfelder Oberschule gehört zu den Schülern, die freiwillig in der Eingangszone auf Gäste warten. Der freundliche Jugendliche kennt sich im Schulhaus mittlerweile gut aus, immerhin hatte er sich schon seit der sechsten Klasse auf die Oberschule gefreut. In den Griff bekommen konnte er hier, dank der Unterstützung der Schulsozialarbeiterin, auch eine kleine Antriebsschwäche, die Felix verschmitzt als „leichte Faulheit“ klar benennt. Für ihn erweist sich das freundliche Klima an der Schule als großer Vorteil. „Die Lehrer sind nett und können gut erklären. Ich hatte schon gute Erwartungen, die wurden noch übertroffen“, berichtet der 13-Jährige beim Gang durch die Flure.

Zuerst führt der Weg zur Kunstlehrerin Gabriela König, die ihren Unterricht gern mit Musik garniert. „Mal Rap, aber oft auch Vivaldi“, wirft sie ein und schwärmt von den Arbeiten ihrer Schüler. Das Trainieren der Feinmotorik, freies Gestalten, die Begegnung mit den alten Meistern gehören zu den Inhalten ihres Unterrichtes. Interessant auch die Aufgabe, Sprichwörter kreativ in Bilder umzusetzen. „Alles in Butter“ zeigt beispielsweise vier Hände in einer übergroßen Butterform. Auch T-Shirts liegen aus, von den Jugendlichen selbst filigran gestaltet.

All das betrachten auch Dayana und Roland Möller aus der Bernauer Waldsiedlung. Sie inspizieren auf der Suche nach einer Schule für ihre elfjährige Tochter Samira die Kabinette. Durch die Erzählungen ihrer Nachbarn sind sie grundsätzlich positiv gestimmt. „Zu jeder Schule gibt es mal Geschichten, die nicht so positiv sind. Aber wir hören von den Eltern in der Nachbarschaft viel Gutes, demnach hat sich die Tochter hier prächtig entwickelt“, erzählt Roland Möller. Anschauen wollen sie sich noch die Montessouri-Schule, wenngleich das dort übliche Duzen der Lehrer nicht zuerst die Zustimmung des Vaters findet. „Wir wurden anders erzogen“, fügt er an, bevor die Familie ihre Erkundungstour fortsetzt.

Im zweiten Gebäude der Schule lenkt Andrea Sabokat die Geschicke im Werkraum. Die moderne, junge Lehrerin unterrichtet zur Zeit hauptsächlich WAT, was für Wirtschaft, Arbeit und Technik steht. Aktuell stellen die Schüler kleine hölzerne Schlüsselanhänger sowie Holzlampen her. Dafür müssen sie mit der Laub- und der Stichsäge umgehen, mit der Klebepistole verbinden und mit dem Brennkolben ein Muster auf die Anhänger zaubern. „Ich möchte den Spaß an der Arbeit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten vermitteln. Und sie sollen lernen, mit Maschinen zu arbeiten. Viele Schüler gehen nach der zehnten Klasse in die Berufsausbildung“, erläutert Andrea Sabokat.

Eine Stunde später, in der Aula der Oberschule, führt Schulleiterin Birgit Steinbach diesen Aspekt der schulischen Ausbildung noch aus. Durch die Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) kommen Firmen ins Haus, die sich vorstellen und Kontakte und Praktika anbieten. Ein Berufsberater der Arbeitsagentur schaut regelmäßig vorbei und durch die Schülerfirma können Jugendliche eigene Erfahrungen mit dem Geschäftsleben machen.