Vom Styling bis zum Festmenü

Anprobe: Victoria Schultze reiste aus Eberswalde an und ließ sich von Juwelier Sven Born in Sachen Trauringe beraten. © Foto: Oliver Voigt

Kerstin Unger

Prenzlau (MOZ) Tipps für die bevorstehende Hochzeit, aber auch für andere festliche Gelegenheiten gab es am Sonnabend bei der 23. Uckermärkischen Hochzeits - und Festmesse in Prenzlau. Den ganzen Tag herrschte reger Besucherandrang. Nicht nur Heiratswillige kamen auf ihre Kosten.

Über noch mehr Besucher als in den Vorjahren konnten sich die Veranstalter der 23. Hochzeits- und Festmesse freuen. 45 Aussteller präsentierten sich in der Uckerseehalle mit einem bunten Reigen an Dienstleistungen. Viele warteten ungeduldig auf Froonck, den Stargast des Tages. Der Hochzeitsplaner ist vielen aus der Fernsehsendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt und moderierte am Nachmittag den Wettbewerb „Dein Traumkleid“. Schon im Foyer wurde der Promi von einer Menschentraube begrüßt und ließ sich bereitwillig von und mit seinen Fans ablichten. Bevor er auf der Bühne in Aktion trat, begrüßte er jeden Aussteller in der Halle persönlich.

Hier gab es alles zu sehen, was man für den schönsten Tag des Lebens braucht, vom Fotostudio über Partylichter bis zum Trauring und der festlich eingedeckten Tafel. Friseure waren ebenso in Aktion wie der Steuerberater, der Tipps zu finanziellen Folgen und Möglichkeiten einer Eheschließung gab.

Auch an den schönen Körper wurde gedacht, ob mit einem speziellen Fitness-Training oder professioneller Haarentfernung. Kristina Petz, die in Schwedt und Templin Geschäfte hat, empfahl die Brasilianische Haarentfernung, die länger wirkt und gründlicher ist als Waxingstreifen.

Nie fehlen darf bei der Uckermärkischen Hochzeitsmesse das Standesamt. Rund 110 bis 120 Paare lassen sich jährlich im Dominikanerkloster trauen, berichtete Standesbeamtin Sabine Neumann. Bei der Trauung gibt es ganz verschiedene Wünsche. „Manche Paare kommen allein, andere mit riesiger Hochzeitsgesellschaft“, erzählt sie. Auch dafür ist vorgesorgt. Im Friedgarten finden unter freiem Himmel bis zu 350 Leute Platz. Melanie Meißner, Mitarbeiterin des Dominikanerklosters, organisiert die Raumvermietung.

Auch Ronald Mundzeck vom Altstadtstudio aus Angermünde war unter den Ausstellern. Er ist ganz oft als Hochzeitsfotograf unterwegs. Für den Spaß bei der Party und schöne Erinnerungen sorgt seine Fotobox, bei der die Feiernden selbst in Aktion treten können. Die hatte er am Sonnabend in Prenzlau dabei. John Mai von der Uckermark Fleisch & Wild GmbH holte sich auf der Messe neue Anregungen fürs Catering.

Den ganzen Tag über waren die Stuhlreihen am Catwalk besetzt. Neben Modenschauen gab es im Unterhaltungsprogramm auch Bauchtanz und Kanga.