Handwerker-Männerchor setzt im Jubiläumsjahr alle gesetzten Ziele um

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Olaf Schröder ist am Freitagabend im Restaurant & Café „Olivo“in Bad Freienwalde für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Handwerker-Männerchors gewählt worden. Der Chor lud zu seiner Jahreshauptversammlung mit dem traditionellen Eisbeinessen ein. Weil das Kurtheater nicht nutzbar ist, musste sich der Klangkörper erstmals nach einer anderen Bleibe umsehen, die über ausreichend Plätze und eine entsprechend große Küche verfügt, um 50 bis 60 aktive Sänger und Fördermitglieder mit ihrer Leibspeise zu verköstigen. Eisbeinverweigerer bekamen übrigens Schnitzel.

51 Teilnehmer – 21 aktive und 27 passive Mitglieder ­– sowie drei Gäste begrüßte Olaf Schröder bei der Veranstaltung. Darunter befand sich auch Michael Thieme, Pressesprecher der Handwerkskammer Ostbrandenburg aus Frankfurt, die den Handwerker-Männerchor traditionell unterstützt.

Bei Olaf Schröders Rechenschaftsbericht war Stolz über die geleistete Arbeit zu vernehmen. „Schon bei der vergangenen Jahreshauptversammlung haben wir unsere Pläne und Aktivitäten für unser Jubiläumsjahr vorgestellt. Obwohl so mancher die Stirn runzelte, können wir heute mit Solz berichten, dass wir alles hundertprozentig umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Schröder.

Mit 280 Gästen feierte der Chor das 70-jährige Bestehen in der Kurstadthalle, die in einen Festsaal umgewandelt wurde. Zu den Gästen zählten neben aktiven und passiven Mitgliedern, der Vorstand der Handwerkskammer Ostbrandenburg, Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen sowie dem befreundeten Chor aus Rinteln. Kammer, Stadt und Wirtschaft halfen bei der Finanzierung. Im September feierte der Chor im Weserbergland das 185-jährige Jubiläum der Vereinigten Chöre Rinteln. Kurz nach der Rückkehr gab es das „Konzert der Jubilare“ in der Konzerthalle: Denn Handwerker-Männerchor und Mandolinenorchester wurden beide 70. Mit sechs Weihnachtskonzerten sei dem Chor ein enormes Pensum abverlangt worden, so der Vereinsvorsitzende.

62 Mal trafen sich die Sänger, unter anderem zu 34 Proben und zehn Konzerten. Schröder dankte Chorleiterin Sabine Hellwig, die 105 Stunden mit dem Chor bei Proben und Konzerten verbrachte.

Der Chor habe neun Fördermitglieder hinzugewonnen, sagte Olaf Schröder. Mit einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Mitglieder Horst Mißling, Rudi Dwaronat und Wolfgang Kunze gedacht.