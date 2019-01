Maritimes und Engel mit Herz

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Die Letschiner Heimatstuben „Haus Birkenweg“ sind mit einer Premieren-Ausstellung ins neue Veranstaltungsjahr gestartet. Es wird im Zeichen Fontanes und des 25. Geburtstages des Heimatvereins und der Heimatstuben stehen.

Heimatstuben-Leiter Edgar Petrick versprach zur Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste ein „abwechslungsreiches Angebot“ im Veranstaltungskalender. Er legte den Stamm-Besuchern des Haus Birkenweg unter anderem das Hoffest am 18. Mai und den Thementag zur Baukultur im Oderbruch am 8. September ans Herz, bevor er sich an Constanze Völz wandte: Obwohl erst seit sechs Jahren Letschinerin – „die Liebe hat mich ins Oderbruch gebracht“, sagt die gebürtige Storkowerin – sei sie als Ausstellende keine Unbekannte. Sie hat schon zweimal Fotografien in Letschin ausgestellt, in der Gemeindeverwaltung und im Haus Birkenweg.

Doch dies hier „ist meine allererste Malausstellung“, sagt die Hobby-Malerin später, die sich den Besuchern beim Händeschütteln demütig als „Malermeister Klecks“ vorgestellt hatte. Sie könne es noch immer kaum glauben, dass so viele ihre Bilder sehen wollen und habe es sich „nie träumen lassen“, dass sie mal malen würde. Zumal sie als Schülerin im Zeichnen nicht gerade brilliert habe, bekannte Constanze Völz bei ihrer Einleitung zur Ausstellung.

Auf den Mal-Geschmack kam die gelernte Krankenschwester, die in der Altenpflege im Letschiner „Haus Hanna“ arbeitet, erst vor zehn Jahren, bei Reha-Maßnahmen nach schwerer Krankheit. Sie hat autodidaktisch weiter gelernt. Heute sei ihr das Malen Entspannung, könne sie „beim Spiel des Pinsels mit den Farben“ völlig abschalten, erklärte die Letschinerin.

Sie hat in 20 mal 20 Zentimeter großen Miniaturacrylbildern ihre Bestimmung gefunden. Nur wenige der 61 Bilder in der Ausstellung sind größer – wie die „Blaue Welle“. Das Bild hängt im Klavierzimmer im Obergeschoss, in dem es thematisch maritim zugeht: „Ich liebe die Ostsee“, sagt Constanze Völz. Sie hat Meer, Leuchttürme, Strand, Steilküste und Schiffe gemalt.

Im großen Ausstellungsraum dominieren Tier- und Landschaftsbilder, zum Beispiel von der afrikanischen Savanne, die die Letschinerin nie gesehen hat. Und Engel. „Das Motiv fasziniert mich“, sagt die bekennende Christin, die hofft, den Betrachtern ihrer Bilder „Sonne, Licht und Freude“ ins Herz zu bringen. Dem Team des Haus Birkenweg dankte Constanze Völz ebenso herzlich wie den drei jungen Musikerinnen, die die Ausstellungseröffnung gefühlvoll umrahmt haben: Leona Halw stimmte mit dem Schneewalzer ein und gestaltete dann mit Antonia Tabuldin ein muskalisch-literarisches Elfen-Duett. Martha Fischer gestaltete am Klavier das Finale. Alle drei sind Schülerinnen von Adda Schulz in der Kreismusikschule.

Ausstellung „Kunterbunt ist unsere Welt“ bis 3. März in den Letschiner Heimatstuben, Mi-Fr 11 bis 17 Uhr, Sa./So. 14 bis 17 Uhr.