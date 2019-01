SPD stimmt sich auf Superwahljahr ein

Aileen Hohnstein

Oranienburg Keine langen Reden, sondern gutgelaunte Gesprächsrunden – beim Neujahrsempfang der SPD Oberhavel in der Orangerie im Oranienburger Schlosspark war die Stimmung gut. Unterbezirksvorsitzende Andrea Suhr leitete am Freitag die Veranstaltung mit einigen Zahlen ein: 100-70-3. Was wie ein Geheimcode anmutete, sind tatsächlich wichtige Marken für das Jahr 2019.

So fand am 19. Januar vor 100 Jahren die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung statt, bei der Frauen erstmals wählen und gewählt werden konnten. Am 23. Mai vor 70 Jahren trat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft, das die Gleichberechtigung von Männern und Frauen festschreibt. „Es ist noch ein weiter Weg“, bemerkte Andrea Suhr. Und die 3? „Das sind die drei Wahlen, die 2019 auf uns zukommen“, sagte sie. Kommunal- und Europawahl am 24. Mai, Landtagswahl am 1. September.

„Ich sehe die große Begeisterung in den Gesichtern“, scherzte die Kreisvorsitzende mit Blick auf den Wahlkampf. „Wir können mit Stolz auf die Entwicklung Brandenburgs und Oberhavels zurückschauen“, ergänzte sie und schwor die Versammelten auf die Wahlen ein. Nach dem Redebeitrag von Andrea Suhr gab es zwei lockere Gesprächsrunden.

Yvonne Lehmann fragte die Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz unter anderem, worauf sie in diesem Jahr gerne verzichten würde. Die Antwort: auf Waldbrände in Brandenburg sowie auf den rüden Ton und falsche Nachrichten in sozialen Medien. „Wir müssen in diesem Jahr stark dagegenhalten“, sagte Inka Gossmann-Reetz.

Wie sie in den Wahlkampf geht, welche Punkte auf ihrer Agenda stehen und wie sie Wähler gewinnen möchte, darauf wollte die Landtagsabgeordnete nicht eingehen. Nur so viel: „Ich will den Wahlkreis holen, ganz klar.“

Im zweiten Gespräch kamen zwei Männer an die Reihe: der Kreistagsvorsitzende Karsten Peter Schröder und der Chef der Kreistagsfraktion Andreas Noack. Auf die Frage, welche Themenschwerpunkte sie im Wahlkampf setzen wollen, antwortete Noack: „Wohnen und Bildung sind seit Anbeginn die Schwerpunktthemen. Unsere Zukunftsthemen sind die Infrastruktur und der öffentliche Nahverkehr.“ Schröder ergänzte, dass man auch auf den Wohnungsbau stolz sein könne. „Wer hätte das gedacht: Aus einer Militärliegenschaft hat sich über die Jahre ein eigener Stadtteil entwickelt“, beschrieb Andreas Noack die Entwicklungen in Lehnitz.