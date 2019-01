Rätselraten um Polizeipräsident Mörke

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Geht er oder bleibt er? Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke ist zurzeit die brisanteste Personalie des Innenministeriums.

Im April dieses Jahres hat er die nötige Dienstzeit erreicht und könnte die Pensionierung beantragen. Noch ist offenbar nicht klar, wie er sich entscheiden wird. Offiziell gibt es dazu keine Stellungnahme. Im Regierungslager wird darauf verwiesen, dass man einen neuen Präsidenten jeder Zeit benennen könnte – selbst ohne Ausschreibung. Aber kurz vor der Landtagswahl stände ein aus einer Ausschreibung hervorgegangener neuer Polizeichef im Ruf, dass ihn die SPD-geführte Landesregierung schnell noch installieren wollte. Deshalb hofft man im Regierungslager, dass Mörke bis zum Ende des Jahres noch im Amt bleibt.

Der gebürtige Mecklenburger, der in den 70ern DDR-Volkspolizist wurde, später in Oranienburg und Frankfurt Dienst tat, war lange Zeit ein Mann der zweiten Reihe. Als sich Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) im Sommer 2015 für ihn als Polizeipräsident entschied, war die Skepsis groß. Vorgänger Arne Feuring hatte eine umstrittene Kriminalstatistik zu verantworten, die rein rechnerisch zu einer geringeren Zahl von Straftaten kam. Mörke war sein Stellvertreter. Außerdem wurde die Polizei zu dem Zeitpunkt durch die umstrittenen Ermittlungen im sogenannten Maskenmannfall erschüttert, in dem sich führende Kriminalisten beschwerten, dass Druck auf sie ausgeübt worden sei. Das größte Problem war jedoch die Polizeireform, deren Sparziele Mitte des Jahrzehnts zu greifen begannen und zu Frust und einem hohen Krankenstand unter den Beamten führte.

Heute sieht die Lage anders aus. Das Personal wird wieder hochgefahren, die Besoldung hat sich verbessert und interne Querelen sind aufgearbeitet. Mörke wird ein entscheidender Anteil daran zugeschrieben. Selbst die Opposition findet nichts an ihm auszusetzen.