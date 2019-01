Bei Gauß beginnt es mit dem Test

René Matschkowiak

Frankfurt ( ) Das Friedrich-Gauß-Gymnasium ist eine der gefragtesten Bildungseinrichtungen in der Stadt. Das zeigte sich auch wieder am Tag der offenen Tür am Sonnabend.

Erfolge bei nationalen und internationalen naturwissenschaftlichen Olympiaden sind am Gauß-Gymnasium eher die Regel. Gerade erst haben es im Fachbereich Physik zwei Schüler in Biologe und ein Schüler in Mathematik unter die jeweils 50 besten Schüler in Deutschland geschafft, die sich zu internationalen Olympiaden qualifizieren wollen. Trotz hoher Ansprüche ist das Gauß-Gymnasium eine der gefragtesten Bildungseinrichtungen der Stadt. Der Tag der Tür sorgt regelmäßig für großen Andrang, so auch am vergangenen Sonnabend. Erforderlich ist auch ein Eignungstest, der zwingend geschrieben werden muss, um an der Schule aufgenommen zu werden.

Marlon Schumann will auch auf das Gauß-Gymnasium wechseln. So richtig vorbereiten auf den Test kann man sich allerdings nicht, wissen die Eltern. Der enthält psychologische Inhalte, die danach ausgewertet werden. Allerdings besucht er schon seit der dritten Klasse die Arbeitsgemeinschaft Mathematik am Gauß-Gymnasium. Ob das die Voraussetzungen verbessert, wird sich jedoch erst nach dem Ergebnis zeigen.

Eine Arbeitsgemeinschaft leitet auch Franziska Walpert. In ihrem Science Club wird Wissenschaft ausschließlich in englischer Sprache vermittelt. Extra dafür wurden US-Amerikanische Schulbücher angeschafft. Die Pädagogin, die Chemie und Biologie studiert hat, war selbst länger im Ausland. „Man muss sagen, dass die Amerikaner insbesondere bei der Vermittlung von Wissenschaft in der Schule ein bisschen weiter sind als in Deutschland“, erklärt sie. Eigentlich ist die Arbeitsgemeinschaft nur für Schüler der 8. und 9. Klasse geöffnet. Allerdings kommen auch Schüler der 10. Klasse noch vorbei. Einige von ihnen nehmen jetzt auch an einer recht exklusiven Neurowissenschaften-Olympiade teil.

Freilich dreht sich am Gauß-Gymnasium nicht alles um Wissenschaften. Sophie Bittner spielt im Musikraum auf einigen Instrumenten. So richtig entscheiden was ihr wichtiger ist, Musik oder Naturwissenschaften, kann sie nicht, meint sie lachend. Mit einem Schülertaxi kommt sie jeden Morgen aus Bremsdorf nach Frankfurt. Abfahrt ist, wenn die Uhr halb sieben anzeigt. „Es ist in Ordnung“, erklärt sie. Sie kannte das Gymnasium von ihrer großen Schwester und war sich sicher, dass die lange Anfahrt lohnt.