Stolz auf das Erreichte

Sam Dreyster

Rehfelde (MOZ) Eine positive Bilanz hat Bürgermeister Reiner Donath beim Neujahrsempfang der Gemeinde gezogen. Auch wenn es Probleme gebe, sei man gut aufgestellt. Donath ehrte engagierte Bürger und die Fußballer und kündigte an, dass er bei der Wahl noch einmal antritt.

In seinem Rückblick ging Reiner Donath am Freitagabend nicht nur auf das vergangene Jahr ein, sondern spannte den Bogen noch deutlich weiter und führte die Entwicklung Rehfeldes seit der Wende, besonders jedoch seit 2000 noch einmal vor Augen. „Zehn Jahre konnte ich als Bürgermeister mitgestalten.“ Mehrfach machte er deutlich: „Die Aufgaben werden nicht kleiner und leichter“, und es bedürfe finanzieller, materieller sowie ideeller Anstrengungen.

„Wir haben hart gearbeitet und können stolz auf uns sein“, schloss Donath die Ehrenamtlichen, Vereine und politischen Vertreter der Gemeinde und Mitarbeiter des Amtes ein. Das „Grüne Tor zur Märkischen Schweiz“ habe sich so kontinuierlich entwickelt. Wer vieles wolle, wie eine „Gemeinde für alle Generationen“, müsse auch an die Konsequenzen denken.

Schwerpunkte der Entwicklung seien eine gut ausgebaute Infrastruktur, Wohnungen, Kinder- und Bildungseinrichtungen, starkes Gewerbe, eine schlagkräftige Feuerwehr und Bürgerinnen und Bürger, die sich an vielen Stellen für ihren Ort einsetzen. Während in der Gemeinde die Zusammenarbeit sehr gut funktioniere, appellierte Donath an die Amtsverwaltung, mehr und schneller auf Bürgeranliegen einzugehen und „notwendige Maßnahmen nicht weiter aufzuschieben, sondern zeitnah anzugehen“.

Am Ende seiner 28 Seiten zählenden Ausführungen kam Donath auf einen Punkt, der wohl viele interessierte: Werde er sich erneut als Bürgermeister bewerben? Er sei oft gefragt worden, habe abgewogen und entschieden, er trete wieder an und wolle das Amt ausführen, „solange es die Gesundheit zulässt“.

Angesichts der umfangreichen Ausführungen Donaths fasste sich Dirk Siebenmorgen, der den erkrankten Amtsdirektor Marco Böttche vertrat, kürzer. In seinen fast 20 Jahren Arbeit habe er noch keine so engagiert arbeitende Gemeindevertretung erlebt, wie in Rehfelde, betonte er. „Wir haben oft diskutiert und konnten als Amtsverwaltung nicht immer die hohen Ziele der Gemeinde erfüllen“, so Siebenmorgen und verband dies mit dem Aufruf, dass „Bürger sich für Bürger engagieren“ sollen, indem sie wählen gehen und sich selbst zur Wahl stellen.

Der Kämmerer des Amtes betonte die hervorragende Arbeit der Feuerwehren und dass rund 900 000 Euro in die Ausstattung der Amtswehren investiert wurden und auch weiter investiert werde.

Karol Neumann, erst im vergangenen November zum Bürgermeister der polnischen Partnergemeinde Zwierzyn gewählt, hatte unter anderem Honig aus ökologischem Anbau als Geschenk dabei. Die Zusammenarbeit und der Austausch laufen bereits seit 15 Jahren sehr gut. Er wolle sein möglichstes tun, damit dies so bleibe.

Anschließend folgten traditionell die Auszeichnungen. Nach vorn gerufen wurden verdiente Bürgerinnen und Bürger, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile und die Fußball-Männermannschaft.