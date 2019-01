Fotos von Apotheke bis Zahnarzt gesucht

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Lothar Grewe bleibt Vorsitzender des Heimatvereins Falkenberg. Er ist am Freitag bei der Jahreshauptversammlung für die nächsten drei Jahren wiedergewählt worden. In Herbert Lauter hat er jedoch einen neuen Stellvertreter. Zwei Vorstandsmitglieder kandidierten nicht mehr.

Mit Horst Kühn und Siegfried Reifenstein bewarben sich zwei Mitglieder der Gründergeneration nicht mehr um einen Sitz im Vorstand. Siegfried Reifenstein gab gesundheitliche Gründe an, warum er sich nach 18 Jahren aus dem Vorstand zurückzieht. Horst Kühn, der zu den Gründervätern zählt, verabschiedete sich aus Altergründen aus dem Vorstand. „Wenn man zu alt ist, muss man irgendwann aufhören“, sagte Horst Kühn sichtlich gerührt. Er versicherte, aber, dass er dem Verein verbunden bleibe. Dies bewies er sogleich, indem er sich ins Team der Kassenprüfer wählen ließ. Einstimmig wählten die Mitglieder Lothar Grewe, Ingrid Zein, Andrea Krause-Lichtenberg, Sigrun Tänzer, Dorit Schulze sowie die neuen Mitglieder Herbert Lauter und Peter Hölperl. Mit einem Präsent dankte der Vorsitzende Janina Czuprinna für ihre tatkräftige Unterstützung.

52 Mitglieder zählt der Verein. davon gehören 25 dem Gemischten Chor an, der nach dem plötzlichen Tod von Manfred Mielke vor einem Jahr nun von Christian-Ulrich Baugatz aus Kerstenbruch geleitet wird.

Was der Heimatverein in Falkenberg auf die Beine stellt, ließ Lothar Grewe in seinem Rechenschaftsbericht Revue passieren. „Nachdem wir 2017 das 20-Jährige gefeiert haben, begann für mich das Jahr 2018 sorgenvoll“, sagte der Vereinsvorsitzende. Er fragte sich, was der Verein tun müsste, um das hohe Niveau der Veranstaltungen zu halten. Die Sorgen erwiesen sich als unbegründet. Das Jahr startete im März mit einem Vortrag von Gerhard Rumland über die künstlerische Entwicklung von Sibylla Merian, dem 25 Gäste lauschten.

Lothar Grewe dankte dem Kalender-Team Dorit Schulze und Andrea Krause Lichtenberg, die eine große Schatzkiste voller historischer Ansichten von Falkenberg besitzt und diese gern für den Verein öffnet. „Herbert Lauter hat fast den ganzen Kalender an seinem Computer gestaltet und geduldig alle Korrekturen von Wolf-Dieter Künne eingearbeitet“, dankte der Vereinschef Immerhin 700 Kalender habe das Team 2018 verkauft.

Damit verbunden startete Lothar Grewe bereits einen neuen Aufruf. Neues Thema für den Kalender von 2020 ist das Gesundheitswesen von A wie Apotheke bis Z wie Zahnarzt in Falkenberg. „Wer alte Fotos besitzt, bitte bei uns melden“, so der Vereinschef.

Der Ostertanz mit Soundappeal und Wanka sei ein großer Erfolg gewesen. „Für meinen Geschmack war es zu laut“, bekannte Grewe. Es gebe ein Problem bei der Akustik im Saal des Gemeindezentrums. „In der Mitte überschlagen sich die Töne, ich weiß aber nicht, wie man das lösen kann“, fügte er hinzu.

Das Wasserradfest am 1. Mai sei wieder gut angekommen. Die Gäste frönten dem Gesang. „Dank der Musikanlage und den Textmappen von Herbert lauter ist die gesamte Vogelwelt des Cöthener Parks neidisch geworden“, so Grewe. Für die Bepflanzung in Falkenberg zeichnet ebenfalls der Heimatverein verantwortlich. Die Busreise ins Schlaubetal sei einer der Höhepunkte des Jahres gewesen, so Grewe.

Akzente setzte der Verein mit dem Herbstfest „von Falkenbergern für Falkenberger“. Marco Just aus Liepe zeigte dort erstmals sein Filmporträt über Falkenberg. Der Saal sei schon eine halbe Stunde vor Filmstart überfüllt gewesen. Bei der Weihnachtsfeier sahen die Gäste den Chor, der unter Leitung des neuen Chorleiters einen Sprung nach vorne gemacht habe.