Kennenlern-Tag mit der neuen Schule

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Hier gebe es eine „wunderbar entspannte Atmosphäre“, sagt Ines Bossert. Die Berlinerin, die in Kürze Reitweinerin sein wird, nutzt am Sonnabend mit ihren drei Kindern die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür die Burgschule kennenzulernen, in der die Grundschüler bald lernen werden. Berlins Schulen seien überfüllt, laut und hektisch, klagt die Altenpflegerin, die sich aufs Dorfleben freut.

Mandy Rose aus Lebus ist mit Sohn Tim (5), einem künftigen Erstklässler gekommen. Als Lotse durchs Schulhaus fungiert Tims Schwester Charlotte, die in die 3. Klasse geht und am Nachmittag „jeden Tag eine andere AG besucht, weil ihr so vieles Spaß macht“, wie Mutter Mandy sagt.

Eine Übersichtstafel am zweiten Schuleingang weist 24 Arbeitsgemeinschaften (AG) aus, unter denen die Burgschüler für ihre individuelle Lernzeit am Nachmittag wählen können. Die Palette reicht vom Spatzenchor und der Schulband übers kreative Gestalten, Tanz und Töpfern bis zu den Kleinen Forschern, der AG Kochen und Backen, den Lesemäusen und Minifunken.

Im Kreativraum im Obergeschoss stellt Silva Hoppe aus dem Kinder- und Jugendhaus Lebus unter anderem Ergebnisse der Arbeit in der Natur- und der Medienwerkstatt vor. Ihre Leiter, Brigitte Wildgrube und Alfred Nowak, sind ältere Semester. „Diese generationsübergreifende Arbeit bekommen wir von der Schütt-Stiftung gefördert“, betont Schulsozialarbeiterin Maren Nickel dankbar.

Aus der Aula dringt Musik. Hier werden die Besucher mit musikalischen und tänzerischen Kostproben der Burgschüler unterhalten und aus der Teeküche heraus kulinarisch verwöhnt.

Immer wieder wird Schulleiterin Andrea Perlwitz von Eltern künftiger Erstklässler angesprochen. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 28. Februar.