Kretschmann-Oberschule öffnet alle Fachräume

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) David (10.) Klasse) Florian und Lan (beide 7b) zeigen, was sie in der Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaften alles gelernt haben. In weißen Kitteln und Schutzbrillen sehen die drei Schüler aus wie die Profis. Sie tränken einen Lappen in eine Mischung aus Brennspiritus und Wasser. Danach hält Florian den Lappen mit einer Zange über die Flamme eines Bunsenbrenners. Die Flüssigkeit verbrennt, der weiße Lappen bleibt unversehrt. „Kalte Flamme“ nennen sie das Experiment, das sie für den Tag der offenen Tür der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule vorbereitet haben. Zu dem hatte die Schule am Freitagnachmittag eingeladen. Schüler und Lehrer gewährten einen Einblick in den Schulalltag. Die beiden Siebtklässler haben noch keine Chemie im Unterricht, können aber ihren Interessen bei einer AG des Ganztagsunterrichtes austoben.

Werbung für sich brauche die Oberschule nicht zu machen. Denn zwei Klassen fürs nächste Schuljahr habe sie schon sicher, bestätigte Schulleiterin Angela Hannemann. Ob noch eine dritte Klasse zustande kommt, ergibt sich in den nächsten Wochen. Die vorigen Jahrgangsstufen war alle dreizügig, Mit je 28 Schülern war die Maximalzahl pro Klasse erreicht, so dass die Schule gut ausgelastet ist.

Zu den künftigen Schüler zählt sicher auch Pierre Reiniger aus Bad Freienwalde. „Er hat sich schon entschieden und will hier her“, sagte sein Vater Mirko Reiniger. Der Junge ließ sich im Physikraum von Vivian Barsch (8b) zeigen, wie ein Schaltkreis sowie einen Parallelschaltung mit verzweigten Schaltern funktioniert.

Die noch junge AG Band unter Leitung von Musiklehrerin Ines Helfer hatte ihre Instrumente mit Verstärkern in einem Nebenraum des Schülerklubs aufgebaut. Die AG leidet ein bisschen darunter, dass Vereine jetzt den Schülerklub vermehrt als Ersatz für das Kurtheater nutzen. „Es lohnt sich nicht, für eine Schulstunde die Instrumente auf und wieder abzubauen“, so die Lehrerin. Doch jetzt wolle die Band, die noch keinen Namen hat, los legen. Spielen wollen sie, was ihnen gefällt. Gerade liegt der Puhdys-Klassiker „Alt wie ein Baum“ auf den Notenständern.

„Wir nehmen den Tag der offenen Tür wörtlich und haben alle Türen geöffnet“, ergänzte die Schulleiterin. Alle Fachbereiche stellten sich vor. Im Schülerklub zeigten Theater- und Musikgruppen ihr Können, das WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik)-Gebäude mit Lehrküche und Werkstatt stand ebenso offen wie die Turnhalle.