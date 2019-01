Top-Wetter lockt viele an

Ines Weber-Rath

Alt Tucheband/Lietzen (MOZ) Am vergangenen Wochenende loderten in der Seelower Region weitere Neujahrsfeuer. Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter um den Alt Tuchebander Ortswehrführer Eckert Schulz hatten das „Futter“ für die Flammen am Sonnabend Vormittag eingesammelt. Mit einem Feuerwehrfahrzeug samt Anhänger fuhren die Feuerwehrleute durchs Dorf, um die von den Bewohnern vor die Häuser gelegten, abgeschmückten Weihnachtsbäume fürs Neujahrsfeuer abzuholen.

Das wurde nach Einbruch der Dunkelheit neben dem Gerätehaus der Ortsfeuerwehr im Ortskern entzündet. Vorm großen Tor der Fahrzeughalle stand für die Jüngsten des Dorfes zudem eine Feuerschale bereit, in der sie aus dem von Feuerwehrfrauen vorbereiteten Teig Stockbrot backen konnten.

Unter den zum ersten Treffen im neuen Jahr zahlreich erschienenen Alt Tuchebandern war auch Ortsvorsteher Dieter Pichi. Eckert Schulz freut sich auf den letzten Akt bei der Sanierung des Feuerwehrhauses, der in diesem Jahr ansteht – die Neugestaltung der Fassade. Etwas Sorge macht dem Ortswehrführer, dass es seit Jahren keinen Nachwuchs für seine Feuerwehr gab. Und das, obwohl er selbst, nachdem er vor 16 Jahren das Ruder in der Alt Tuchebander Feuerwehr übernommen hatte, eine Jugendabteilung ins Leben gerufen hatte. Doch heute trainiert der Nachwuchs in den Jugendabteilungen in Golzow und im benachbarten Sachsendorf.

„Diesmal haben wir optimale Wetterbedingungen“, freute sich Lietzens Ortswehrführer Roland Marggraf am Sonnabendabend am Neujahrsfeuer an der Kita. Auch hier waren die Dorfbewohner samt Bürgermeister Frank Kasper der Einladung der Feuerwehrleute zahlreich gefolgt. Zumal Feuerwehr-Koch Michael Seelig wieder den Kochlöffel geschwungen hatte und die Vorsitzende des Feuerwehr-Fördervereins Anke Marggraf leckeren Kesselgulasch aus der Gulaschkanone austeilte. Kinder standen Schlange, um im Feuerwehrauto eine Runde durchs Dorf zu drehen.

Nach den geplanten Vorhaben im neuen Jahr gefragt, verwies der Ortswehrführer auf die anstehende Gestaltung der Außenanlagen ums neue Gerätehaus. Und Jugendwartin Katja Marggraf will nach der entsprechenden Ausbildung nun mit der Brandschutzerziehung in der Kita beginnen. (ir)